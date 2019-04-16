Подарите детям радость: в преддверии Рамазана в Баку пройдет благотворительная ярмарка – ФОТО

20-21 апреля с 10:00 до 19:00 в Landmark отеле в зале Rotunda пройдет благотворительная ярмарка, организованная командой HQS Group в преддверии месяца Рамазан.

Данная команда занимается организацией подобных масштабных ярмарок на протяжении двух лет, привлекая к участию хэнд-мейд дизайнеров, дизайнеров одежды, а также представителей торговых компаний.

Вырученные средства, оставшиеся после покрытия расходов, будут потрачены на приобретение игрушек для детей из малоимущих семей, проживающих в труднодоступных селах Азербайджана, к которым организаторы ярмарки поедут в месяц Рамазан. Наряду с этим, на мероприятии будет стоять большая коробка, в которую все желающие смогут положить привезенную из дома или купленную на самой ярмарке игрушку, и эти игрушки тоже отправятся радовать детей в труднодоступные регионы.

Также все присутствующие смогут ознакомиться с письмами, в которых дети, больные онкологией, из малоимущих семей, сироты, дети из общественных объединений Damla и Umid.az расскажут о том, какой подарок они мечтали бы получить. Если вы захотите помочь ребенку приобрести желаемое, то сможете обратиться к куратору, который проконтролирует, чтобы ваш подарок дошел до адресата.

Помимо всего прочего, на ярмарке будут собираться средства на лечение двух больных девочек. Как рассказали организаторы, к проекту присоединился Бахрам Багирзаде, предоставивший для продажи свои книги, выручка от которых пойдет на благое дело.

И, наконец, на ярмарке состоится множество увлекательных мастер-классов. Повар из Boulevard Hotel проведет мастер-класс по приготовлению быстрых закусок перед ифтаром, известный азербайджанский магазин садоводства Gardenshop.az научит детей бисероплетению, раскрашиванию гипсовых фигур, а также эбру – технике рисования на воде. Отдав своего ребенка на данные мастер-классы, родители смогут провести время в большой фуд-зоне.

Также к мероприятию присоединились певица Хураман Шушалы и ханенде Фергана Гасымова, которые всегда принимают участие в благотворительных акциях, организованных HQS Group.

Напомним, что ярмарка проводится в преддверии наступления месяца Рамазан и организаторы призывают людей совершать добрые поступки, делясь ими под хэштегом #ramazansevinci. Присоединяйтесь к этой доброй акции, приходите на ярмарку и внесите свой вклад в «копилку добра».

Лейла Мамедова