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Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров - ФОТО

Сегодня в 12:01 меньше минуты на чтение 709
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров - ФОТО

9 октября под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, глава государства открыл заседание вступительной речью.   

Затем выступили министр налогов Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и председатель Совета правления ОАО «Aзерхалча» Видади Мурадов.

Президент Азербайджана выступил с заключительной речью.

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