Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров - ФОТО

Во вторник, 30 апреля, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заседание было посвящено итогам социально-экономического развития за первый квартал 2019 года и предстоящим задачам.

Глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

Эльшан Рустамов, Э.Т.