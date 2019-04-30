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Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров - ФОТО

Сегодня в 11:53 ~ 1 минута на чтение 253
Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров - ФОТО

Во вторник, 30 апреля, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета министров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заседание было посвящено итогам социально-экономического развития за первый квартал 2019 года и предстоящим задачам.

Глава государства  выступил на заседании со вступительной речью.

Затем выступили помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр сельского хозяйства Инам Керимов и председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

Эльшан Рустамов, Э.Т.

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