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Под Дюссельдорфом столкнулись два поезда, минимум 50 человек пострадали - ФОТО

Сегодня в 00:13 меньше минуты на чтение 613
Под Дюссельдорфом столкнулись два поезда, минимум 50 человек пострадали - ФОТО

Пассажирский и товарный поезда столкнулись у населенного пункта Мербуш в земле Северный Рейн — Вестфалия, сообщает железнодорожная компания Deutsche Bahn.

По ее данным, пострадали по меньшей мере 20 человек, газета Bild со ссылкой на полицию сообщает о 50 пострадавших.

"По первым данным, пострадали 20 человек", — сообщает железная дорога.

"Мы исходим из того, что есть по меньшей мере 50 раненых", — цитирует Bild представителя полиции.

По данным Deutsche Bahn, речь идет о грузовом поезде DB Cargo и пассажирском составе National Express.

РИА Новости

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