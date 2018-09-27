Почти на год закрыта одна из станций Бакметрополитена - ФОТО

С четверга, 27 сентября, почти на год закрыта для пассажиров одна из первых станций Бакинского метрополитена – станция «Шах Исмаил Хатаи», открытая в 1968 году.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, подошел к концу срок эксплуатации эскалаторов.

«Вследствие этого три эскалатора станции будут демонтированы и заменены на 4 современных эскалатора Viktoriya Tube производства немецкой компании Thyssen Krupp Fahrtreppe. Также будет проведен капитальный ремонт перронов, туннелей и наземного вестибюля станции.

«Ремонтные работы планируется завершить 10 августа 2019 года», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.