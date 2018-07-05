Почему в некоторых частях Баку нет воды, и когда она будет?

Информационное агентство 1news.az на своей странице в социальной сети Facebook провело опрос среди населения касательно проблем с водоснабжением.

«Если у кого-то наблюдаются проблемы с водоснабжением, пожалуйста, напишите об этом в комментариях и укажите район проживания», - говорилось в обращении 1news.az к гражданам.

Как стало известно из комментариев, граждане в основном жалуются на отключение воды в течение дня. Так, указывалось на проблемы с водоснабжением на Баилово, в Ахмедлы, Ени Ясамале, Ясамале, в районе станции метро «Эльмляр Академиясы» и других местах.

Для выяснения причин возникновения проблем с водоснабжением 1news.az связался с руководителем пресс-службы ОАО «Азерсу» Анаром Джабраиллы.

«Имеются проблемы с водоснабжением на Бадамдаре и части 20-го участка (Сабаильский район), в поселке Забрат (Сабунчинский район), в поселке Сарай (Абшеронский район), в поселках Зых, Говсан, части Бюльбюля (Сураханский район)», - сказал он.

Он также указал на слабое давление на Тбилисском проспекте и проспекте Ататюрка, из-за чего не все могут получать воду.

По его словам, перебои в подаче воды связаны с тем, что процесс регулируется таким образом, чтобы вода поставлялась всем.

«Если где-то вода идет 24 часа, а где-то ее вообще нет, то мы часть воды направляем туда, где она отсутствует полностью. Правильно ли, чтобы кто-то получал воду в течение суток бесперебойно, а кто-то ее вообще не получал?» - сказал он.

Между тем он указал, что сегодня в основной части города граждане смогут получать воду 24 часа.

«Но есть места, где мы должны собирать воду в водохранилища и тогда вынуждены на время приостановись снабжение. В течение ближайших дней проблема с водоснабжением будет решена», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.