Почему невозможно разобрать рецепты врачей?

Многие граждане испытывают трудности при чтении рецептов врачей ввиду их плохого почерка. Почерк врачей, кроме них самих и фармацевтов, никто не понимает. Иногда бывают случаи, когда эти рецепты непонятны даже для фармацевтов.

Комментируя данный вопрос, заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению, депутат Муса Гулиев отмечает, что такой почерк у врачей появляется во время обучения в вузе, передает Medicina.az.

«Я и сам врач. Формирование такого почерка у врачей связано с большим количеством занятий в Медицинском университете. Обычно, когда профессора в аудиториях читают лекции, в отличие от других специальностей, их записывание обязательно», - сказал он.

По его словам, почерк меняется ввиду того, что процесс записывания лекций происходит очень быстро, поэтому впоследствии становится трудно читать рецепты врачей.

«Когда я поступал в университет, у меня был хороший почерк, однако он полностью изменился», - сказал он, отметив, что сегодня уже не записывают лекции.

С другой стороны, по его мнению, сегодня уже вопрос почерка врача теряет свою значимость.

«Развиваются технологии, в большинстве переписка проходит в электронной форме, и уже нет нужды врачам что-то писать на бумаге. Рецепты пишутся в электронном виде и передаются в аптеки», - отметил он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.