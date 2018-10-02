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Почему люди массово перебегают трассу Баку-Мардакан перед мчащимися на скорости машинами? – ВИДЕО

Сегодня в 14:15 ~ 1 минута на чтение 767
Почему люди массово перебегают трассу Баку-Мардакан перед мчащимися на скорости машинами? – ВИДЕО

Жители поселков Гала и Бузовна-2 массово перебегают дорогу на трассе Баку-Мардакан, у поворота в поселок Гала (перед Мардаканским мостом).

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, местные жители постоянно жалуются на отсутствие надземного пешеходного перехода и на то, что вынуждены перебегать трассу перед двигающимися на скорости 120 километров в час автомобилями.

«Ближайший надземный пешеходный переход расположен на расстоянии 2-х километров. Мы проведем повторный осмотр территории и предпримем предусмотренные законом меры для безопасности пешеходов», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев

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