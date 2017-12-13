Почему клиент Unibank попал в историю банка?

«Человеком дня» стал клиент Unibank Азад Гулузаде!

Клиент Unibank, являющийся сотрудником одной из нефтегазовых компаний, стал «Человеком дня» благодаря своему выбору. Азад Гулузаде попал в историю банка из-за того, что стал 100 000 пользователем мобильного приложения Unibank Mobile.

«Раньше я использовал мобильное приложение другого банка. Пользоваться им было неудобно, и уровень безопасности меня не устраивал. Я выбрал Unibank Mobile исходя из удобства, хорошего обслуживания и уровня безопасности. Простота и многофункциональность - вот что мне нравится в этом приложении. Несмотря на то, что я недавно подключился, уже пользуюсь услугами приложения: оплачиваю коммунальные услуги, пополняю баланс своего телефона и близких. Самым важным для меня является безопасность», - говорит он.

Большинство коллег Азада Гулузаде также пользуются Unibank Mobile: «У нас такая работа, что мы постоянно должны находиться на рабочем месте. А пользоваться услугами банкомата или идти в банк - это трата времени. Благодаря Unibank Mobile можно сэкономить время и заработать бонусы. Превратить эти бонусы в любой желаемый подарок - одно из преимуществ мобильного приложения».

Теперь каждый клиент Unibank имеет возможность стать «Человеком дня». Даже не будучи 100 000 клиентом, пользуясь мобильным приложением Unibank Mobile, можно выиграть 2018 AZN, так как до 15 января платежи, совершенные посредством Unibank Mobile, сделают вас участником лотереи.

Мобильное приложение Unibank Mobile работает на платформах İOS и Android. Загрузить приложение можно здесь (http://onelink.to/ffdbwf)

Подробную информацию можно получить по телефону (012) 117, на сайте банка (www.unibank.az) или на странице в Facebook (www.facebook.com/unibank.az) и Твиттер (https://twitter.com/unibank).

Unibank Mobile – ближе чем банк!

Unibank- банк для всех и каждого!

Unibank, созданный в результате слияния двух передовых коммерческих банков - MBANK (1992 г.) и PROMTEXBANK (1994 г.) - в 2002 году, является одной из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тыс. различных клиентов, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития и Германская инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк располагает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участие во многих социальных проектах банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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