Победители Азербайджанской телевизионной ATV-лиги и «Кубка Чемпионов КВН» в восторге от прошедшей игры – ФОТО – ВИДЕО

Победители Азербайджанской телевизионной ATV-лиги и «Кубка Чемпионов КВН» поделились своими впечатлениями о прошедшей на днях игре.

Победителями первого сезона лиги стали две команды – «Xalxin Uşaqlari» и «ФизАка», а «Кубок Чемпионов», за который боролись команды из Азербайджана («АзНефть»), Дагестана («Добрые Люди») и Южной Осетии («Город 313»), достался нефтяникам из Баку.

Игры состоялись при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования, Фонда молодежи, Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана и компании «Metanet A».

«Финал был очень захватывающий. Наши соперники были также хорошо подготовлены, но мы старались изо всех сил, благодаря чему наша команда и стала чемпионом. Это была долгая дорога к успеху, на протяжении которой нас поддерживало руководство нашего вуза. Это нас очень вдохновило», - отмечает капитан команды «ФизАка» Саттар Гуламов.

«Это был невероятно эмоциональный финал, который подарил зрителям самые разные эмоции, и, я уверен, что это событие еще долго будет служить темой обсуждения. Как говорится, «Xalqın gözü tərəzidir», - рассказывает капитан команды «Xalxın Uşaqları» Гусейн Шахвердиев.

«Я видел концерты КВН на разных сценах и в разных городах, но никогда не выступал в таком великолепном зале как Бакинский конгресс центр. Мы очень благодарны руководителю Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых Рашаду Азизову за все, что он делает для развития отечественного КВН. У нас были сильные соперники - команды «Город 313» и «Добрые люди», это наши друзья. Спасибо им за прекрасную игру! КВН - это единственная игра, у которой есть своя планета», - отмечает руководитель команды «АзНефть» Беюкага Алиев.

«Когда нас пригласили на «Кубок Чемпионов» в Баку, мы были счастливы. Ведь это означало возвращение в город, в котором начинался наш КВНовский путь. Столько побед и поражений было пройдено, но Баку встретил нас как родных. Было приятно встретить команды, посмотреть, как выросли они и сама азербайджанская лига. Приятно встретить команду из Дагестана «Добрые люди», которая всегда оправдывает свое название. Хотим поблагодарить Азербайджан за то, что пригласили, поблагодарить всех, кто принимал участие в организации «Кубка Чемпионов». Не прощаемся, и надеемся вернуться!» - говорит капитан команды «Город 313» из Северной Осетии Заурбек Туганов.

«Мы крайне недовольны! Как можно было нас не предупредить, что будут такие сильные команды и такое масштабное мероприятие? Если бы мы знали, что в Баку все будет настолько круто, то подготовились бы лучше. Огромное спасибо организаторам, за то, что оставили в нашей жизни прекрасные воспоминания. Это была незабываемая игра, незабываемые каникулы в Баку. Хотим выразить благодарность Рашаду Азизову, Гюльтан Лазымовой и всем остальным, кто был причастен к организации «Кубка Чемпионов». Теперь мы ждем бакинцев в гости!» - подчеркивает капитан дагестанской команды «Добрые люди» Саид Юсупов.

В.Ф, Г.Р.