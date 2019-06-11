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«По встречке как по бульвару»: Наглый нарушитель игнорирует правила в Баку – ВИДЕО

Сегодня в 10:52 ~ 1 минута на чтение 149
«По встречке как по бульвару»: Наглый нарушитель игнорирует правила в Баку – ВИДЕО

В Ясамальском районе на проспекте Гасан бека Зардаби водитель автомобиля марки Dаеwoo (госномер 99-AL-385) грубо нарушил правила дорожного движения.

Как сообщает 1news.az, на видеозаписи, присланной в редакцию нашим постоянным читателем Фуадом Исмаилзаде, видно, как автомобиль едет против движения, тем самым создавая аварийную ситуацию.

Отметим, что согласно статье 327.4 («Движение против направления движения, установленного на дорогах с односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных потоков противоположного направления и движение в направлении, противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11») такое нарушение наказывается штрафом в размере 100 манатов и 4 штрафными баллами.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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