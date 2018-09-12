По утверждению Пашиняна, Путин не вечен, и его команде нужно подождать - армянские СМИ

Последний визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву стал поводом для бурных обсуждений, пишет газета «Айоц ашхар» («Армянский мир»), сообщает 1news.az.

Известно, что значительная часть окружения Пашиняна всегда была настроена антироссийски, особенно против президента РФ Владимира Путина, и сейчас она разочарована его пророссийскими заявлениями, пишет газета.

Согласно источникам газеты, после московского визита Пашинян провел закрытое обсуждение, на котором объяснил своей команде причины подобного поведения.

«Он выделил два аспекта. Во-первых, не развеяв сомнения России, они не смогут долго оставаться у власти. Во-вторых, по утверждению Пашиняна, Путин не вечен, и его команде нужно подождать, пока власти России столкнутся с внутренними и внешними проблемами, и их позиции будут ослаблены», - пишет газета.

С.А., Э.Т.