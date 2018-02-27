По современному «Великому Шелковому Пути» отправлен юбилейный поезд

Китай отправил тысячный по счету грузовой поезд по маршруту «Великого Шелкового Пути» (ВШП) в Европу, сообщает китайское агентство Синьхуа.

Этот состав вышел накануне из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР, Северо-Западный Китай) и пройдет через территорию Азербайджана.

«Поезд, груженный томатным соусом синьцзянского производства, отправился из собирательного центра города Урумчи, административного центра СУАР. В этот раз груз впервые будет доставлен в итальянский город Неаполь», - говорится в сообщении.

Состав проследует по территории Казахстана в порт Курык, откуда на судне типа Ro-Ro отправится через Каспийское море в новый Бакинский международный морской торговый порт в Аляте и оттуда - в грузинский порт Поти. Там груз будет перегружен на судно, которое по Черному и Средиземному морям доставит его в Неаполь.

Ожидается, что маршрут мультимодальной перевозки общей протяженностью 10,5 тысячи километров будет преодолен в течение 25 дней, что почти вдвое быстрее, чем требуется на доставку груза по единому морскому маршруту.

С начала 2018 года по сегодняшний день из Синьцзяна по китайско-европейским маршрутам отправилось 166 грузовых составов. Таким образом, маршруты эксплуатируются регулярно с частотой три состава в день.

«Будет продолжена работа по открытию новых маршрутов в европейском направлении, чтобы придать импульс строительству Экономического пояса ВШП», - отметил заместитель гендиректора синьцзянской международной логистической компании "Синьте" Нань Цзюнь, слова которого приводятся в сообщении.

Лада Евграшина