По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой воспитанники бакинских детских домов прибыли в Москву - ФОТО

Группа воспитанников детских домов номер 1 Низаминского района и номер 3 Хатаинского района Баку по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой участвуют в праздничных мероприятиях, организованных Российским детским фондом по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей.

1 июня исполнилось 70 лет со дня учреждения Международного дня защиты детей. Российский детский фонд пригласил по этому случаю в Москву 10 тысяч детей из различных регионов страны, а также зарубежных стран. При поддержке Фонда Гейдара Алиева воспитанники детских домов номер 1 Низаминского района и номер 3 Хатаинского района Баку стали гостями российской столицы. В течение нескольких дней дети посмотрят спектакли, поставленные для них известными московскими театрами, побывают в Кремле, музеях, зоопарке.

Церемония торжественного открытия праздничной программы состоялась в Большом театре России. Дети посмотрели театрализованную концертную программу. Перед началом мероприятия руководитель Российского детского фонда Альберт Лиханов зачитал участникам мероприятия поздравительно послание Президента Владимира Путина.

Академик Российской академии образования, президент Российского детского фонда и Международной ассоциации детских фондов Альберт Лиханов в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ рассказал о значении мероприятий, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане в сфере защиты детей. Подчеркнув, что много слышал о заботе Фонда Гейдара Алиева о детях-сиротах, нуждающихся в особой заботе, Альберт Лиханов сказал: " Азербайджан достиг больших успехов во всех сферах. В вашей стране все делается во благо людей, их благополучия. Благодаря усилиям президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Лейлы Алиевой детям, и в частности детям, нуждающимся в особой заботе, уделяется большое внимание. По-моему, это очень важно».

Представитель детского дома номер 1 Низаминского района Ровшан Мамедов выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за условия, созданные для участия детей в интересной праздничной программе в Москве.

Он отметил, что воспитанники детского дома при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева часто посещают различные страны мира. Воспитанники детского дома на днях стали участниками проходившего в Турции международного фестиваля и мероприятий, организованных в российском городе Волгоград.

АЗЕРТАДЖ