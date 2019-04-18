По инициативе Лейлы Алиевой в Москве состоялась благотворительная акция под названием «Кровь не имеет национальности» - ФОТО

18 апреля в Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась благотворительная акция под названием «Кровь не имеет национальности».

Акция, организованная Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) и проведенная при поддержке Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, состоялась на кафедре клинической трансфузиологии и гематологии Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова.

Наряду с азербайджанскими студентами, к акции и в этом году присоединились студенты других национальностей, обучающиеся в российской столице.

Член Правления Азербайджанского молодежного объединения России, кандидат медицинских наук Самир Алиев сообщил журналистам, что по инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой акция проводится уже 10-й год. Он отметил, что доноры благотворительной акции, сдавая кровь, с одной стороны, получают информацию о состоянии своего здоровья, а с другой, - оказывают помощь нуждающимся в крови людям.

Подчеркнув, что акция, проводимая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, стала уже традицией, руководитель Центра крови Первого Московского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Алигейдар Рагимов сказал: «В течение года АМОР несколько раз организует акции сдачи крови. От имени коллектива Центра крови хочу выразить признательность Лейле Алиевой за организацию этой благотворительной акции».

Акция «Кровь не имеет национальности» организуется не только в Москве, но и в других регионах России. Ежегодно в акции принимают участие тысячи молодых людей.

АЗЕРТАДЖ