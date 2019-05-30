По инициативе АМОР в Москве состоялся день бесплатных юридических консультаций

По инициативе Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) в Москве состоялся день бесплатных юридических консультаций.

АМОР при поддержке Европейской юридической службы организовал день бесплатных юридических консультаций для граждан России и Азербайджана.

Акция была приурочена ко Дню Азербайджанской Республики. В рамках акции граждане имели возможность получить консультации по любому юридическому вопросу, по всем отраслям права.

Генеральный директор Европейской юридической службы в Азербайджане Агарази Бабаев выразил благодарность председателю АМОР Лейле Алиевой за данную инициативу. Он подчеркнул, что подобные акции проводятся с целью просвещения населения и повышения правовой культуры. По словам Агарази Бабаева, обращения граждан в основном были связаны с семейным, трудовым, социальным и гражданским правом. Он добавил, что такие акции будут проводиться и впредь.

День бесплатных юридических консультаций был организован впервые. Консультации были оказаны на русском и азербайджанском языке. В рамках акции граждане могли обращаться с территории как России, так и Азербайджана.

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