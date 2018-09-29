По факту смерти мужчины в отделе полиции в Газахе арестован полицейский

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана обнародовали совместное заявление по факту смерти жителя Газахского района Эльмира Ахундова.

Как сообщает 1news.az, в заявлении говорится, что 25 сентября бригада скорой медицинской помощи доставила мертвое тело Э.Ахундова в больницу из районного Лечебно-диагностического центра.

На основе информации об этом сотрудники районной полиции и прокуратуры осмотрели труп при участии судмедэксперта, провели другие процессуальные мероприятия.

Предварительное разбирательство установило, что мать Э.Ахундова 24 сентября обратилась в районную прокуратуру с заявлением, в котором указала, что ее сын был избит жителем района Керимом Ахмедовым. На основе заявления Э.Ахундов дал показания, прошел судмедэкспертизу, у него были выявлены нанесенные в ходе избиения травмы.

Одновременно и К.Ахмедов обратился в полицию с жалобой на избиение со стороны Ахундова. В связи с этим Ахундов дал показания в районном отделе полиции, где у него резко ухудшилось самочувствие, и он скончался. Бригада врачей отвезла тело Ахундова в Лечебно-диагностический центр (откуда его труп потом отправили в больницу).

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 124.1 («Убийство по неосторожности») и 221.3 («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК Азербайджана, ведется следствие, назначены соответствующие экспертизы.

К.Ахмедов по решению суда арестован в качестве обвиняемого.

Следствие также установило, что дежурный сотрудник Дежурной части отдела полиции Ильхам Сулейманов совершил преступные действия, предусмотренные статьей 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») УК АР. Сотрудник полиции задержан в качестве подозреваемого.

Следствие по делу взято на контроль руководством Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, в Газах командированы ответственные сотрудники двух этих структур.

Тимур Рзаев, Э.Т.