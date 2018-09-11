По факту прослушки глав СНБ и Следственной службы возбуждено дело

По факту прослушки разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы в Генпрокуратуре Армении уже возбуждено уголовное дело.

Об этом заявил журналистам во вторник глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян, сообщает «Спутник Армения».

Он подтвердил подлинность просочившейся беседы с главой Службы Сасуном Хачатряном. Ванецян пообещал расследование с целью выяснить, кто записал этот разговор.

Телефонная беседа была в день, когда суд приговорил экс-президента Роберта Кочаряна к аресту. Ванецян находился в Женеве.

Учитывая, что перед судом стояли Кочарян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, нужно было убедиться, что в этом деле нет каких-то промахов и упущений, пояснил Ванецян. Спор был чисто юридическим, добавил Ванецян.

Слова премьера о том, что Кочарян должен быть арестован, на самом деле были в контексте того, что никто не должен уйти от правосудия. И если есть основания для их ареста, то нужно это сделать.

Отметим, речь шла о разговоре с судьей, кому Ванецян говорит, что в любом случае должен быть арест Кочаряна.

В свою очередь Сасун Хачатрян назвал прослушку «жалкой попыткой помешать правоохранителям». Дело 1 марта все равно будет раскрыто, заявил он.

«Мы пытаемся искоренить коррупцию в нашей стране, пытаемся вернуть награбленные миллиарды. Что они могут сделать против? Это жалкая попытка нас остановить. Мы не подавлены, мы продолжим делать свое дело», - заявил Хачатрян.

Ранее в сети появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Ванецян и Хачатрян в ходе 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

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А.А.