По факту ЧП на оборонном заводе в Ширване возбуждено уголовное дело

Ширванская прокуратура возбудило уголовное дело по факту пожара на заводе «Араз» Министерства оборонной промышленности Азербайджана, расположенном в городе Ширван.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры АР Эльдар Султанов, было выяснено, что во время установки пресса на производственной площадке произошел пожар, в результате которого получили ожоги и были доставлены в больницу рабочие Вагиф Валех оглу Халилов и Сабит Алисурят оглу Исмайлов.

По факту городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 223.1 («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.