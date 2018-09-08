По делу о массовом отравлении в известном ресторане в Баку есть арестованный

По делу о массовом отравлении в известном бакинском ресторане «Тонгал», произошедшем 11 августа, есть арестованный, сообщили в 1news.az в Бакинской городской прокуратуре.

Сообщается, что в качестве обвиняемого по делу был привлечен Ильхам Идрис оглу Гасымов. Против него выдвинуто обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжелым последствиям). Как сообщает прокуратура, решением суда в отношении него избрана мера пресечения арест.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Напомним, 11 августа в ресторане «Тонгал» произошло массовое отравление, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе трое малолетних детей. По факту было возбуждено уголовное дело.

1news.az