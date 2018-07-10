ПНФР: Авария на «Азербайджанской ТЭС» выявила ряд проблем в работе банков - ЭКСКЛЮЗИВ

Наличие устаревших компьютерного оборудования, оборудования UPS и генераторов стало причиной определенных непродолжительных проблем в работе ряда отделений банков, а также банкоматов в Азербайджане на прошлой неделе после аварии на «Азербайджанской ТЭС» - базовой электростанции страны, сообщили 1news.az эксклюзивно в Палате по надзору за финансовыми рынками (ПНФР).

UPS – автономный источник бесперебойного электропитания, обеспечивающий объект электричеством в случае кратковременного отключения основного источника питания.

«В ПНФР был создан штаб, координировавший работу по обеспечению бесперебойной работы банковского сектора. Сокращение подачи электроэнергии временно отразилось на работе тех филиалов, которые работали круглосуточно, в целом же, не было существенного влияния на деятельность банков, но были выявлены вышеуказанные проблемы, которые устраняются», - сообщили 1news.az в ПНФР.

Отметим, что на прошлой неделе Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел два совещания (4 июля и 8 июля), на которых обсуждались вопросы стабильного энергоснабжения страны.

Так, в ходе совещания 8 июля глава государства сообщил, что в Мингячевир на «Азербайджанскую ТЭС» отправилась группа экспертов, а специальная госкомиссия в ближайшее время даст свое заключение в отношении причин аварии, приведшей к сбою во всей энергосистеме Азербайджана.

«Мы получим ответ на этот вопрос. Но по предварительным данным, причина заключается в том, что даже станции, сданные в эксплуатацию в последние годы, работают не на полную мощность. Необходимо расследовать причину этого. Вполне вероятно, что в период их эксплуатации были допущены ошибки. Мы должны быть справедливыми во всех делах. При наказании или поощрении кого-то нужны справедливость, точная информация, анализ.

Конечно, эта авария является очень серьезным сигналом. В настоящее время в нашей энергетической системе идет работа, связанная со структурными реформами, дано такое указание. Находит решение вопрос инспектирования всего энергетического хозяйства. Данный вопрос будет обсужден в специальной комиссии, мне будут представлены предложения.

Мы должны управлять энергетической системой Азербайджана на самых современных основах. У нас достаточно энергетических генерационных мощностей, в этом и в следующем году будет обеспечено строительство новых подстанций как в Баку, так и в регионах. Выделяются дополнительные средства для модернизации энергетических хозяйств, построенных в советское время. Мы выделяем средства, но главное, чтобы эти средства рационально использовались, и была выстроена такая система, которая обеспечила бы энергоустойчивость в стране», - подчеркнул 8 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Лада Евграшина, Г.Р.