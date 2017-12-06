«Плохая училка» Ривка Хрипунова о том, как помочь ученикам преодолеть страхи – ФОТО – ВИДЕО

Пожалуй, многие из нас неоднократно начинали изучать английский, однако отсутствие усидчивости и избыток лени заставляли отступать от намеченной цели и опускать руки.

Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору учителя, который станет твоим наставником на этом тернистом пути. И сегодня мы хотим познакомить вас с молодой девушкой Ривкой Хрипуновой, практикующей довольно нестандартные методы преподавания и борющейся в первую очередь со страхами людей говорить на иностранном языке.

Ривка живет в Баку. Она не носит белые блузки, ходит в кедах, иногда пьет с учениками вино, ходит вместе с ними на йогу и проводит уикенды. За ее плечами международные дипломы, благодаря которым Ривка может преподавать английский как второй родной в любой точке мире и считаться психологом-преподавателем, что позволяет ей более основательно подходить к процессу обучения, ибо большинство причин, по которым человек боится заговорить на чужом языке, можно устранить с помощью психологических приемов и педагогических техник, которыми она щедро делится на своей Фейсбук-странице.

- У Вас довольно необычная биография, расскажите о себе.

- До шести лет я жила в Америке, соответственно английский, как и русский, стал для меня родным языком. В старших классах, когда у меня сформировалось желание стать финансово независимой от родителей и самой зарабатывать деньги, я начала преподавать английский детям школьного и дошкольного возраста.

Затем я решила поступить на физика-ядерщика, и хотя все удивлялись подобному выбору, он был сделан мною осознанно. Позже увлеклась нанотехнологиями, после чего и вовсе углубилась в ядерную физику, которая позволила мне увидеть мир иными глазами, понять его намного глубже. Техническое образование далее не раз пригодилось по жизни. Однако продолжить в этой сфере я не захотела (улыбается). Все четыре года обучения в университете я работала то на курсах английского, то в языковых школах, то переводчиком-фрилансером.

В какой-то момент я решила попробовать себя совсем в иной области и ушла работать в благотворительный центр, где проработала 4 года начальником отдела. Эмоционально это был достаточно тяжелый опыт и, соответственно, навыки психологии у меня зародились именно тогда, потому что мы проходили большое количество тренингов и семинаров и узнавали, каких правил нужно придерживаться, общаясь с людьми. На тот период мне было 25, однако, несмотря на достижение определенных высот, стабильную работу и зарплату, я чувствовала себя подавленной и несчастной, потому что занималась не тем, к чему тяготела моя душа.

По вечерам, после рабочего дня, я продолжала преподавать английский, относясь к этому занятию как к хобби. Эти часы пролетали на одном дыхании, потому что уроки воспринимались мною в качестве разгрузки после долгих трудовых будней.

Три года назад, задумавшись над тем, каким я вижу свое будущее, я решила, наконец, заняться тем, что приносит мне счастье. Сложно было выйти за рамки, установленные у себя же в голове. В том же году я поступила в магистратуру в АПИ на факультет «Педагогики», следом подала документы в Университет Аризоны, где прошла дистанционное обучение и получила международную педагогическую квалификацию TESOL. Этот 120-часовой курс здорово прокачал мои педагогические навыки и вывел их на совершенно иной уровень. Следом я поступила в Московскую государственную академию на профессиональную переквалификацию, и через пару месяцев буду защищать диплом педагога английского языка в Москве.

В тот самый прекрасный день, когда я решила уйти с насиженного рабочего места, меня не поддержал ни один человек (улыбается). Родные говорили, что это весьма опрометчивый шаг в наше тяжелое время и пророчили остаться совершенно без денег. Но, вопреки неутешительным прогнозам, я смогла набрать учеников и начать работать на себя.

- Сегодня в Интернете можно встретить множество объявлений от педагогов английского. Как Вы смогли заинтересовать людей, чтобы они обратились именно к Вам?

- Вначале я рассказываю о себе, отметив, что моя сильная сторона – это разговорные навыки, рассказываю про техники, методики, про различные способы обучения, а также всегда предлагаю провести пробный урок, чтобы понять, насколько нам будет комфортно работать вместе, потому что искренне считаю, что педагог должен быть и наставником, и другом одновременно. Подавляющее большинство людей, с которыми я сейчас занимаюсь, пришли ко мне благодаря сарафанному радио, потому что с того времени я больше не публиковала никаких объявлений.

Работая с людьми совершенно разных возрастов, начиная от малышей дошкольного возраста и заканчивая дамами и господами бальзаковского возраста и старше, я порой понимаю, что мне не хватает неких психологических навыков. Поэтому, когда в Баку приезжают сильные психологи из-за рубежа, я стараюсь посещать их семинары. Также я прошла не один коуч-тренинг по психологии преподавания. Кстати говоря, я обучаю не только английскому, но и методике преподавания английского, и среди моих учениц – преподавательницы Университета языков.

Есть очень много интересных техник, к примеру, техника Shadowing, которую используют довольно редко, хотя она позволяет хорошо проработать навыки темпа, правильного ударения и произношения. Большое число людей читают текст как роботы, с неправильной интонацией, а когда слушают аудиозапись, то понимают, что носитель языка совсем иначе произносит эти же предложения. Техника Shadowing заключается в том, чтобы записать на диктофон собственный голос, затем пару раз потренироваться в синхронном чтении с диктором, стараясь полностью воспроизвести манеру разговора диктора, а после пары таких тренировок снова записать свое чтение и сравнить исходный результат с первичным. После нескольких попыток и сравнений результат бывает просто фантастический.

Повторюсь, я всегда провожу с учеником пробный урок, в ходе которого пытаюсь выяснить, для чего ему нужен английский, потому что цели бывают совершенно разные. Есть люди, которые просто хотят научиться общаться, а есть те, которым нужно сдать экзамен или обучиться профильному английскому, необходимому в его работе. Чаще всего встречается первый вариант. Поняв цель учащегося можно приступать к проверке уровня и выстраиванию подходящей именно для него программы обучения. Я трачу очень много финансов и времени на закупку новейших книг и подбора материала, который будет интересен моим ученикам, пытаясь учесть все нюансы и детали возраста, менталитета и интересов.

- О Ваших нетрадиционных методах обучения можно догадаться по фотографиям и статусам на Вашей Фейсбук-странице. Вы любите проводить занятия на природе и даже пьете со своими учениками вино… В одном из своих статусов по этому поводу Вы в шутку назвали себя «плохой училкой».

- Да, я практикую подобный подход к обучению. Помню, в один из летних дней, когда было душно находиться дома, я предложила своим ученикам спуститься в парк и провести урок на открытом воздухе. Мы обосновались на террасе кафе и вместо положенного часа просидели несколько часов, работая в режиме нон-стоп.

Я считаю, что учитель должен быть не только наставником, но и другом. Была одна девушка, которая всегда приходила на занятия с мужем, а однажды она пришла одна с заплаканными глазами. Села передо мной, губы трясутся, и я, естественно, поняла, что заниматься в таком состоянии нереально. Тут я говорю ей: «Хочешь вино?». Она удивилась: «А разве так можно?». А почему, собственно, нельзя? И тогда на эмоциях девушка рассказала мне о конфликте с мужем, и я попросила ее повторить эту же речь на английском. Бокал вина поднял ей настроение, она засмеялась и перешла на английский. Это заняло всего несколько минут, зато остаток урока мы продуктивно работали.

- Хорошо, допустим, Вы расположили человека к себе, и в общении с Вами он больше не испытывает дискомфорта. Но в общении с другими людьми, в частности с иностранцами при посещении другой страны, перед ним снова может установиться барьер.

- Во избежание этого 1-2 раза в месяц я провожу для всех своих учеников конверсейшены, а сегодня я меняю формат привычного для нас конверсейшена на серию тематических уроков «Cup of English». Ученики уходят с таких уроков не только поборов страх общения, но и с определенным багажом знаний о сленге, который мы редко можем найти на классических уроках английского.

Главным условием конверсейшенов является то, что все должны принести сладости – создается неформальная обстановка, мы сидим у камина и ведем интересные беседы за чашкой чая, обсуждаем актуальные вопросы, смотрим фильмы, спорим о тонкостях переводов. На многочисленных курсах люди обычно садятся в круг, смотрят друг на друга и ощущается напряжение, потому что говорят только те, кто хоть что-то знает на английском. Я очень стараюсь избегать подобных ситуаций.

У меня была одна ученица, которую начинало трясти и у которой потели ладони, если нужно было с кем-то говорить на английском. Она категорически отказывалась от конверсейшенов, но однажды я все-таки добилась ее согласия, пообещав, что она не будет участвовать в беседе, просто посидит и послушает. Я свое обещание сдержала. Но когда мы собрались с учениками, она увидела, что многие знают язык не лучше нее и в результате сама изъявила желание говорить. Таким образом, она поборола свой страх и сделала первый шаг к тому, чтобы практиковать английский не только со своим учителем.

- А насколько, по Вашему мнению, важно изучать грамматику и выполнять эти бесконечные упражнения, которые иногда порядком надоедают?

- Если человеку нужна разговорная речь, я обучаю коммуникативной грамматике, причем ввожу ее постепенно и что самое главное – в процессе общения. Я не заставляю писать тонны упражнений дома и на уроках, мы прорабатываем грамматику в активе, на практике. Я привожу примеры из реалистичных примеров, чтобы учащийся смог ее почувствовать, понять, осознать. Ведь именно это является залогом успеха. Дело в том, что когда вы пишете упражнения, у вас есть время думать, исправлять, а когда вы разговариваете, этого времени нет.

- Существует много различных сайтов, которые обещают обучить английскому с нуля чуть ли не за 3 месяца. Реально ли освоить язык за такой короткий срок или подобные сайты просто пользуются приемами завлечения людей?

- Я считаю, что это подходит для людей, которые обладают реально хорошей самодисциплиной и мотивацией, но лично мне такие практически не встречались. Если брать среднестатистического человека, он может заниматься первые два дня по несколько часов, а потом, сраженный ленью, растеряет свой энтузиазм. Поэтому чаще всего люди обращаются к педагогам, которые контролируют процесс обучения и не дают расслабиться.

Теперь что касается времени. Для начала вы должны определиться, за какой срок вам нужно научиться владеть языком. Если, допустим, через 5 месяцев вы собираетесь переезжать в другую страну, то вам подойдет ускоренный курс, грубо говоря, вы должны заниматься с педагогом не 2 раза в неделю по часу, а 5 раз в неделю по 3 часа, тогда, конечно, будет чувствоваться прогресс. Если же вы никуда не торопитесь, то можете ходить 2 раза в неделю и освоить язык в течение двух лет.

Одновременно вы должны понимать, что учитель вас направляет, а большая часть ответственности лежит на ваших плечах. Нужно следовать банальным правилам – смотреть фильмы с субтитрами, слушать музыку на английском языке, то есть подходить ко всему с душой. Подписаться на Инстаграм-аккаунты каких-нибудь зарубежных звезд, которые вам интересны, и этим самым впитывать в себя именной живой английский, а не адаптированный книжный.

В основном, знание языка заключается в словарной базе. Существует множество техник, которые сокращают время обучения. Был в моей практике случай, когда ребенок не мог запомнить группу слов: squirrel (белка), pine-tree (сосна), teeth (зубы) и smoking (курение). Я предложила ему придумать короткую глупую историю, состоящую из этих слов, потому что наш мозг любит запоминать всякую ерунду.

«Представь старую жирную, вонючую squirrel, которая сидит на ветке pine-tree. Так вот, у нее желтые противные teeth, потому что она любит smoking», - сказала я. Ребенок захихикал, воображение сделало свое дело и слова остались в памяти.

Также у меня есть серия тематических воскресных уроков для детей от 6 до 11 лет. Это гибридные уроки, каждый из которых затрагивает определенную тему. Дети изучают за урок до 30 слов, получают новую информацию об изучаемом предмете, играют, смотрят мультики, общаются, придумывают истории. Уроки настолько насыщенны и интересны, что проходят на одном дыхании.

А еще в скором времени я планирую запустить уроки для совсем крох от 3 до 5 лет. Программу пока пишу, но заранее могу сказать, что это будет полный интерактив.

- И напоследок хотелось бы спросить, как Вы проводите свое свободное время? По Вашей Фейсбук-странице не трудно догадаться, что вы – творческая и активная личность…

- Да, я рисую картины в стиле сюрреализма со сказочными, яркими и дикими сюжетами. Иногда люди спрашивают меня: «Что же должно происходить в душе, чтобы на холст выплескивалось подобное?» Я не знаю (улыбается). Наряду с этим, я рисую хной мехенди, все тела моих подруг стали для меня холстом. Кстати, в ближайшем будущем я планирую провести персональную выставку.

На протяжении многих лет я практикую классическую йогу, а сейчас осваиваю новое для себя направление флай-йоги. Также в теплое время года мы с супругом практически каждый день ездим на велосипеде по 20 километров или же бегам вдоль набережной.

Я веду колонку с советами по изучению английского языка на одном из популярных сайтов, не буду здесь рекламировать, но вы всегда можете найти, погуглив мое имя. У меня много планов на следующий год, среди которых – освоить искусство фотографии, пойти на курсы кройки-шитья, научиться национальным танцам.

Но самое главное – я очень много времени посвящаю своему любимому делу. Я ищу и часто использую мотивирующие и вдохновляющие тексты, стараясь помочь своим ученикам обрести вкус к жизни, который так необходим каждому из нас. А еще в скором времени планирую открыть в своей маленькой уютной студии кружок рисования для детей и взрослых, кружок французского, уроки гитары для взрослых и проводить различные мастер-классы, потому что сама очень увлекаюсь искусством.

- Мы желаем Вам удачи в дальнейших планах и спасибо за интересную беседу!

Лейла Мамедова

Фото и видео: личный архив Ривки Хрипуновой