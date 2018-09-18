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Племяннику Тельмана Исмаилова предъявили обвинение в похищении певца Авраама Руссо

Сегодня в 22:10 ~ 2 минуты на чтение 321
Племяннику Тельмана Исмаилова предъявили обвинение в похищении певца Авраама Руссо
Следственный комитет (СК) России предъявил Зауру Марданову, племяннику бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвинение в похищении певца Авраама Руссо (ст. 126 УК).
 
Об этом Интерфаксу рассказала адвокат Исмаилова Марина Русакова.
 
Сам Марданов отвергает обвинение. «На очной ставке с моим подзащитным Авраам Руссо, который является по делу потерпевшим, обвинил Марданова в том, что тот нанес ему каких-то несколько ударов по телу, но отрицал требования и какое-либо участие в похищении», — сообщила ТАСС адвокат обвиняемого Алексей Смирнов.
 
Из показаний Руссо следует, что похищением занимались охранники Исмаилова. Согласно заявлению потерпевшего, он сам сел в машину к сотрудникам бизнесмена, а затем провел ночь в его загородном доме. После этого, по словам певца, Исмаилов дал ему денег и извинился.
 
«На основании показаний Руссо фактически Марданову может быть предъявлено только нанесение легкого вреда здоровью, ни о каком похищении речи не идет», — рассказал Смирнов. По информации Русаковой, Исмаилов также фигурирует в деле, однако обвинения ему не предъявлены.
 
В 2004 году Исмаилов, по версии следствия, пытался склонить Руссо к совместной концертной деятельности. Для этого через своего племянника он организовал похищение, самого певца избили.
 
В данный момент Исмаилов находится в международном розыске. В 2017 году бизнесмена и его брата Вагифа заочно арестовали по обвинению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия. По этому делу проходит другой брат Исмаилова, Рафик (он содержится под стражей и не признает вину), и предполагаемый соучастник преступлений Мехман Керимов (он пошел на сделку со следствием).
 
«Новая газета»
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