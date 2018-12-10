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Племянник Сержа Саргсяна помещен в камеру и дожидается решения суда о выдаче Армении

10 Декабря, 2018 в 16:32 ~ 1 минута на чтение 655
Племянник Сержа Саргсяна помещен в камеру и дожидается решения суда о выдаче Армении

Чешская полиция представила подробности о задержании в Праге племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна.

Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель правоохранительных органов республики Ян Данек, сообщают армянские СМИ.

«Задержание 37-летнего Нарека Саргсяна спецназом полиции было проведено в четверг в квартире одного из домов пятого района Праги», - сказал он.

Полицейская операция была проведена на основании выданного Арменией международного ордера на арест. Он помещен в камеру предварительного заключения и дожидается решения суда о выдаче Армении.

Армения выдала международный ордер на арест Нарека Саргсяна в июле текущего года. Он обвиняется в торговле наркотиками, а также незаконном хранении оружия и взрывчатки.

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А.А.

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