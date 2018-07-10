Племянник Бриллиант Дадашевой исполнил в эфире ARB TV песню из репертуара армянина – ВИДЕО

Экс-солист группы «N-Brothers» Джамиль Дадашев вернулся на эстраду после многолетнего творческого перерыва и оказался в центре скандала.

Дж.Дадашев презентовал песню «По твоим следам» в эфире утреннего шоу «Səhər səhər» на телеканале ARB в середине июня – композиция звучит на азербайджанском и русском языках и была преподнесена экс-солистом группы «N-Brothers» в эфире как «песня в новом стиле».

В комментариях под роликом с исполнением Джамиля Дадашева пользователи YouTube отмечают, что «По твоим следам» входит в репертуар армянского певца Саро Варданяна, который исполняет ее в дуэте с автором музыки композиции, популярным туркменским певцом Ka-Re (Какаджаном Реджеповым) – автором слов оригинальной версии в YouTube указан Uno Mc.

В связи с данным фактом вернувшийся на эстраду Джамиль Дадашев столкнулся с жесткой критикой пользователей социальных сетей – чтобы прокомментировать сложившуюся скандальную ситуацию 1news.az связался с пресс-службой народной артистки Бриллиант Дадашевой, чьим племянником является певец.

«Джамиль Дадашев исполнил песню туркменского автора и исполнителя. Google вам в помощь. Признаться, мы не знали, что у нас в стране так много поклонников армянской музыки, следящих за творчеством армянских певцов. Джамиль впервые услышал песню «По твоим следам» на одной из московских свадеб - ее пел автор Какаджан Реджепов», - говорится в заявлении пресс-службы.

Ниже приведены 2 версии песни «По твоим следам» - версия, исполненная Дж.Дадашевым, и оригинальная версия трека, который поют в дуэте Ka-Re и Саро Варданян.

В.Ф., Э.Т.