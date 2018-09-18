Платформа Мира ответила на призыв супруги премьер-министра Армении

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном выступила с заявлением относительно призыва женщин Армении к женщинам Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Платформу, в заявлении говорится:

«Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является одним из самых кровавых и затяжных мировых конфликтов. Отсутствие эффективности мирных переговоров оказывает негативное воздействие на общественное настроение в обеих странах.

Отсутствие рычагов урегулирования конфликта, в течение многих десятилетий являющегося потенциальным источником угрозы возобновления боевых действий, представляет собой серьезную опасность для всего Южно-Кавказского региона.

Боевые столкновения последних лет отличаются небывалой интенсивностью и влекут за собой большое число жертв как со стороны военнослужащих, так и гражданского населения с обеих сторон конфликта. Огромные потери понесены и в условиях, не связанных с боевыми действиями.

В этой ситуации особо тяжелая ноша ложится на плечи матерей, жен и членов этих семей. Невозможно сосчитать число женщин, до сих пор несущих бремя горьких потерь. И горечь их утраты не может стихнуть со временем. Ни одна мать в мире не может хотеть войны и новых потерь. Ни одна женщина не пожелает другой женщине, даже стоящей за линией раздела, испытать то же горе и потрясение, которое пережила она сама.

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном, целью которой является организация общественной поддержки мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и обеспечение стабильного примирения между двумя народами, высоко оценивает роль женщин в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и считает ее важной для гарантии безопасности, скорейшего восстановления и примирения.

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян призвала азербайджанских женщин присоединиться к мирной кампании, направленной на прекращение войны.

Мы уверены, что азербайджанские матери тоже не хотят войны и мечтают о мире на своей земле.

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном призывает женщин Армении и Азербайджана присоединиться ко всем мирным инициативам, направленным на обеспечение скорейшего и справедливого мира между Арменией и Азербайджаном и урегулирование нагорно-карабахского конфликта в соответствии с территориальной целостностью, международно признанными границами и суверенитетом обеих стран, согласно международному праву и 4 резолюциям Совета Безопасности ООН, принятым в отношении этого конфликта, приложить все усилия, чтобы не подвергать опасности жизни своих сыновей.

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном прикладывает усилия по созданию условий для деятельности каждого, кто готов внести вклад в обеспечение мира и безопасности, и призывает консолидировать усилия для восстановления мира и добрососедства между нашими народами!»

А.А., Э.Т.