Платформа мира о деятельности Анны Акопян, которая может нанести непоправимый вред миротворческому процессу

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном в связи с незаконным визитом российских женщин на оккупированные территории Азербайджана, организованным супругой премьер-министра Армении – Анной Акопян, распространила заявление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Платформы, в заявлении говорится:

«Одной из главных целей создания Гражданской Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном является обеспечение стойкого примирения между двумя народами. И в этой связи мы готовы поддержать все инициативы по поддержанию и сохранению мира между нашими странами.

Есть несомненный плюс в стремлении Анны Акопян объединить женщин для создания движения за мир, поскольку женщины более всего страдают в войнах и вооруженных конфликтах. Особенно это касается тех, кого огонь боевых действий коснулся непосредственно, кто пережил горечь беженства, перемещений и потерь. Большинство из них до сих пор нуждаются в крове, лечении, психологической помощи и внимании со стороны государства и общества. Несмотря на это, на фоне военного конфликта женщины преодолевают барьеры на пути своего участия в общественной жизни и прилагают существенные усилия для достижения мира с присущим женщинам стремлением к гармонии и безопасности. Не случайно стремления женщин к миру основаны на желании решить конфликт раз и навсегда, прекращения боевых действий, решения гуманитарных вопросов, достижения взаимопонимания. Такие сложные вопросы решаются в надежном и тесном сотрудничестве представителей обоих народов, уверенных в собственной безопасности и реализации их надежд.

Поэтому инициативы по созданию миротворческой среды должны быть подтверждены конструктивным и профессиональным подходом, основанным на глубинном исследовании причин, развития и возможных путей урегулирования конфликта. Любые поспешные решения, принятые в направлении урегулирования отношений и восстановления доверия, могут привести к необратимым последствиям, способным обернутся трагедией для народов Армении и Азербайджана.

Миротворчество – это не красивые слова и соблазнительные лозунги. Говоря о мире, в первую очередь, нужно принимать во внимание чувства, боль, интересы и право противоположной стороны. И необходимо приложить все усилия и ответственность, чтобы мирные призывы были одинаково привлекательными для обеих сторон, дабы избежать драматических последствий своих действий и заявлений, которые могут привести к необратимому исходу.

Гражданская Платформа Мира обеспокоена визитом в Нагорный Карабах группы российских женщин в рамках кампании «Женщины во имя мира», инициируемой Анной Акопян, и считает это непродуманным решением, способным нанести непоправимый вред миротворческому процессу.

Призывы к миру априори не могут строиться на нарушении международного права и демонстрации уверенности в собственной правоте, задевающие чувства противоположной стороны.

Гражданское общество Азербайджана и Армении обладает огромным потенциалом и играет ключевую роль в миротворческих процессах и инициативах по укреплению мира в нагорно-карабахском противостоянии. И сегодня вопрос будущего решения карабахского конфликта зависит не только от стараний политиков, а также тесного сотрудничества представителей гражданского общества. Мы обязаны учитывать опыт и ресурсы нашего гражданского сектора, содействующие политическому и гражданскому диалогу и приверженности ненасильственному методу разрешения конфликта.

Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном призывает стороны воздержаться от действий, которые подрывают репутацию миротворческих инициатив.

Мы также призываем Анну Акопян и гражданское общество Армении к присоединению к нашим усилиям, направленным на обеспечение скорейшего и справедливого мира между Арменией и Азербайджаном и урегулирования конфликта в соответствии с территориальной целостностью, международно признанными границами и суверенитетом обеих стран».

А.А.