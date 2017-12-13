Платье весом в 12 кг: Неслихан Атагюль рассказала о наряде, произведшем фурор на Altin Kelebek - ФОТО – ВИДЕО

Если внимание азербайджанских СМИ приковано к скандалу между Роей и Нигяр Джамал, произошедшему на церемонии вручения премии Altin Kelebek в Стамбуле, то турецкие СМИ с восхищением пишут о главной звезде вечера актрисе Неслихан Атагюль.

Образ Н.Атагюль назван турецкими СМИ одним из самых стильных на красной дорожке церемонии вручения премии Altin Kelebek – как оказалось, роскошное платье, в котором звезда сериала «Kara Sevda» блистала в ходе мероприятия, весило 12 кг.

«Платье было создано специально для меня именно к этому мероприятию дизайнером Хаканом Йылдырымом. Шилось оно в течение трех недель – наряд полностью украшен кристаллами Swarovski и весит 12 кг. В ходе церемонии, наверное, не осталось человека, который не спросил меня «как ты выдержала такую тяжесть?» - рассказывает в интервью Haberler.com Неслихан Атагюль.

Также представляем читателям 1news.az видео с красной дорожки и церемонии вручении премии Altin Kelebek с участием Неслихан Атагюль.

Отметим, что в схожем с нарядом Н.Атагюль платье на церемонии появилась супруга турецкого медиамагната Аджуна Ылыджали Шейма Субаши, выбравшая для вечера платье из последней коллекции российского дизайнера Александра Терехова.

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Ф.В, Г.Р.