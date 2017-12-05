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Питер Тейс: Азербайджан играет важную роль в «Сердце Азии – Стамбульском процессе»

Сегодня в 22:45 ~ 2 минуты на чтение 103
Питер Тейс: Азербайджан играет важную роль в «Сердце Азии – Стамбульском процессе»

На состоявшейся в Баку 7-й министерской конференции на тему «Безопасность и экономические связи для усилившегося региона Сердце Азии» были проведены плодотворные обсуждения многочисленных проблем, беспокоящих не только регион, но и весь мир, а также путей их решения.

Одним из факторов, повышающих важное значение мероприятия, является то, что в центре внимания находился вопрос наращивания усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикальными религиозными течениями, активного участия в этом процессе государств региона. Азербайджан играет важную роль в «Сердце Азии – Стамбульском процессе».

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил известный американский журналист и политический обозреватель Питер Тейс.

Питер Тейс отметил, что «Сердце Азии – Стамбульский процесс» является важной платформой для политического диалога и сотрудничества в регионе. Поэтому это заседание, проведенное в Баку, имеет важное значение с точки зрения обеспечения мира и стабильности. Активное участие Азербайджана в этой многосторонней платформе сотрудничества, служащей в частности достижению мира и стабильности, экономического развития в Афганистане, высоко оценивается во всем мире. Военнослужащие Aзербайджана и США плечом к плечу активно участвуют в миротворческих операциях, осуществляемых в Афганистане. США всегда высоко оценивают содействие Азербайджана миру и безопасности.

Отметив, что в принятой по итогам конференции Бакинской декларации отражены очень важные вопросы, американский политический обозреватель привлек внимание к тому, что в документе еще раз были подтверждены принятые обязательства, связанные с принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, невмешательства во внутренние дела стран, а также отмечена неприемлемость применения силы против территориальной целостности государств. Oн добавил, что в речи Президента Ильхама Алиева на конференции было подчеркнуто, что уважение и соблюдение норм и принципов международного права, в частности уважение к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств, суверенному равноправию и невмешательству во внутренние дела являются основой в обеспечении региональной и международной безопасности.

Питер Тейс сказал, что «Сердце Азии – Стамбульский процесс» является очень хорошей платформой для доведения до мира фактов оккупации Арменией азербайджанских земель, жестокого убийства гражданских лиц, других преступлений, совершенных фашистским режимом Армении.

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