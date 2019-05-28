«Пишут что попало»: Вагиф Асадов внес ясность в вопрос о пленках

«Никаких изменений в законодательство нет, нанесение пленок на стекла автомобилей по прежнему запрещено».

Об этом 1news сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, комментируя усердно распространяемую рядом СМИ информацию о том, что отныне можно наносить пленки на стекла автомобиля.

Отметим, что эти публикации спровоцировали рост числа водителей, которые заклеивают темными пленками все стекла своих автомобилей, в том числе лобовые.

Говоря об этом, Вагиф Асадов подчеркнул, что порой пишут что попало.

«Никакого разрешения на нанесение пленок нет. Согласно решению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту, с учетом климатических условий Азербайджана с 1 мая по 15 ноября разрешается лишь использовать заводские шторки и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств», - подчеркнул В.Асадов.

При этом светопропускная способность на задних боковых стеклах транспортных средств должна быть не менее 70%.

Тимур Рзаев