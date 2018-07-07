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Писатель Джалил Джаваншир в прямом эфире «Facebook» заявил о желании совершить суицид - ФОТО

Сегодня в 19:47 ~ 1 минута на чтение 3554
Писатель Джалил Джаваншир в прямом эфире «Facebook» заявил о желании совершить суицид - ФОТО

Писатель Джалил Джаваншир в прямом эфире социальной сети Facebook заявил о желании совершить суицид.

Как сообщает АПА, Джалил Джаваншир сказал, что в социальной сети он говорит своим друзьям прощальные слова. После этого он, высказав различные мысли о любви, жизни и стране, начал наносить порезы на свое предплечье, демонстрируя тем самым, что он намерен порезать вены.

Пистатель пользователям соцаильной сети не сказал адрес своего проживания и местонахождения. Дж.Джаваншир в своем видеобращении отметил, что до настоящего времени он 11 раз предпринимал попытки суицида.

Как пишут пользователи социальной сети Facebook, брат Джалила Джаваншира пришел домой к писателю и отговорил его от совершения самоубийства. 

АПА

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