Пингвины-геи похитили детеныша у гетеросексуальных сородичей – ВИДЕО

В Дании гомосексуальным парам позволено усыновлять детей, но … на пингвинов это право не распространяется.

Видимо, поэтому пара пингвинов нетрадиционной ориентации из зоопарка города Оденсе и решила похитить младенца. Ведь оформить опеку над ним официально они явно не смогли бы. Но шутки шутками, а история вполне реальная, о ней рассказал сотрудник зоопарка Санди Хедегард Мунк.

Пингвиненка похитили, когда его нерадивая мамаша отправилась в бассейн принимать ванны, а присматривающий за сыном отец просто зазевался. Интересно, что когда родители обнаружили пропажу птенца, то сначала сделали вид, будто ничего не произошло. Это тем более удивительно, что чуть раньше эта же самка активно защищала своего единственного детеныша, проявляя агрессию даже к людям, которые приносили ей корм.

Впрочем, со временем, халатная родительница все-таки отправилась на поиски отпрыска, которого и обнаружила в сплоченной гомосексуальной семье.

В шумные выяснения отношений между птицами традиционной и нетрадиционной сексуальной ориентации пришлось вмешаться сотрудникам зоопарка. В итоге победил праведный материнский гнев, и похищенный отпрыск был возвращен в семью. Несмотря на то, что пингвинам-геям не удалось стать приемными родителями, их вероломная акция не осталась незамеченной. Пожалев птиц, администрация зоопарка в Оденсе, приняла решение отдать «голубым» пингвинам яйцо, от которого отказалась легкомысленная родная мать.

Из Сети