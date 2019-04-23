1news.az
FORMULA 1
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Пилот «Ред Булл»: В Баку повышается адреналин, там нет права на ошибку

Сегодня в 18:28 ~ 1 минута на чтение 264
Пилот «Ред Булл»: В Баку повышается адреналин, там нет права на ошибку

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли заявил, что с нетерпением ждет Гран-при Азербайджана Ф-1.

Пьер Гасли сказал: «Я всегда с нетерпением жду уик-энд Гран-при. Готовлюсь к четвертому Гран-при, мы возвращаемся в Европу.

Я действительно взбудоражен перед гонкой, потому что трасса в Баку является уличной. На таких трассах всегда сложнее выступать, там нет права на ошибку. Во время таких гонок повышается адреналин, что всегда хорошо для пилотов.

Сама трасса классная и очень требовательная в плане мастерства пилотов. На этом треке самая длинная прямая с большим количеством зон для обгона, поэтому гонка бывает сверхинтересной.

Когда я выступал в Формуле-2, я начинал в Баку на последнем месте. В итоге мы сражались с Джовинацци до конца, я в итоге стал вторым.

Постепенно я прогрессирую. Было здорово записать в актив самый быстрый круг в Китае. Посмотрим, что принесет очередной уик-энд», — цитирует Гасли пресс-служба «Ред Булл».

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

264

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ FORMULA 1

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net