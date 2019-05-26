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Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки - ВИДЕО

26 Мая, 2019 в 23:52 ~ 1 минута на чтение 288
Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки - ВИДЕО

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте RTL GP.

Во время заезда Перес на большой скорости сумел объехать двух маршалов, перебегавших дорогу. Пилот проскочил между ними и продолжил гонку, в результате никто не пострадал.

Гран-при Монако выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, сам Перес занял 13-е место.

Lenta.ru

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