Пилот «Формулы-1» едва не сбил двух человек во время гонки - ВИДЕО

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес едва не сбил двух человек во время Гран-при Монако. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте RTL GP.
Во время заезда Перес на большой скорости сумел объехать двух маршалов, перебегавших дорогу. Пилот проскочил между ними и продолжил гонку, в результате никто не пострадал.
Гран-при Монако выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, сам Перес занял 13-е место.
Lenta.ru
#F1 Perez voorkomt bizarre aanrijding met Marshals: "Ik reed ze bijna dood!" https://t.co/mKa1R2I2ht #RTLGP #MonacoGP pic.twitter.com/Xxnb5CTK5o — RTL GP (@RTLGP) 26 мая 2019 г.