Phantom Quests представляет: Культовый саундтрек «Игры престолов» исполнили на таре - ВИДЕО

В ожидании релиза последнего сезона сериала «Игра престолов» команда Phantom Quests решила порадовать фанатов не только открытием нового квеста по мотивам культового романа Джорджа Р. Р. Мартина, но и приданием ему национального колорита.

Выход нового сезона самого рейтингового сериала прогнозируют на апрель 2019-го, но в атмосферу тайн и интриг Семи Королевств можно окунуться уже сейчас – в квест-центре Phantom Quests. Здесь ждут большое игровое пространство, тщательно воссозданный книжный антураж, полное погружение в средневековую атмосферу и самый настоящий Железный трон! На пути к нему игрокам предстоит разгадать множество секретов, найти подсказки, расшифровать послания, решить головоломки и загадки, а также выполнить другие важные задания, которые приведут к победе.

Главным преимуществом квеста является то, что для выигрыша не нужно обладать чрезвычайными способностями, лихорадочно вспоминать сериальные кадры и последовательность событий из книг. Вполне достаточно логического мышления, внимательности и азарта. Заинтригованы? Но это далеко не конец.

Команда Phantom Quests решила не ограничиваться представлением новых квест-комнат и позволила себе сымпровизировать на тему «Что, если бы сериальные события разворачивались в Азербайджане?» Так и родилась новая интерпретация шедеврального опенинга композитора Рамина Джавади в исполнении нашего соотечественника Рустама Раззагова на азербайджанском национальном инструменте - таре. Что из этого получилось, смотрим в нижеприведенном видео.

Квест в реальности – это отличная возможность проявить смекалку и эрудицию, навыки командного игрока, а иногда и пощекотать себе нервы.

На данный момент Phantom Quests предлагает проверить свои силы в 4-х квестах:

- «Секретная Лаборатория» (3-6 чел., 80 мин.).

- «Кровавый Цирк» (2-5 чел., 60 мин.).

- «Дом Крюгера» (2-5 чел., 60 мин.).

- «Игра Престолов» (2-5 чел., 60 мин.).

Побывать в квест-комнате могут не только взрослые, но и дети.

Всю интересующую информацию о квест-центре Phantom Quests можно получить на официальном сайте, а также в социальных сетях Facebook и Instagram.

Квест-центр расположен по адресу: улица Гасан бека Зардаби, 74. Контактные номера: (050) 509 52 22; (012) 432 52 22.

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