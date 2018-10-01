Певица Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в Москве

По предварительной информации супруг певицы Марины Хлебниковой совершил самоубийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Gazeta.ru, источник в правоохранительных органах сообщил, что российская певица Марина Хлебникова обнаружила своего первого мужа мертвым в квартире. Отмечается, что исполнительница нашла тело 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на ул. Ратная, расположенной в Северном Бутово в столице России.

«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», — заявляет источник.

По предварительной информации, ее супруг совершил самоубийство, на компьютере была найдена предсмертная записка. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В.Ф, Г.Р.