Певец Аббас Багиров стал отцом – ФОТО – ВИДЕО

В семье заслуженного артиста Азербайджана Аббаса Багирова пополнение.
О том, что у него родился сын, исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, где представил нижеприведенный снимок, в комментариях под которым получает многочисленные поздравления от коллег и подписчиков.
Отметим, что сын родился у А.Багирова во втором браке – как прошла роскошная свадьба певца, смотрите ниже. Напомним, что в первом браке у исполнителя родилась дочь.
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Ф.В, Г.Р.