Певец Аббас Багиров стал отцом – ФОТО – ВИДЕО

В семье заслуженного артиста Азербайджана Аббаса Багирова пополнение.

О том, что у него родился сын, исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, где представил нижеприведенный снимок, в комментариях под которым получает многочисленные поздравления от коллег и подписчиков.

Отметим, что сын родился у А.Багирова во втором браке – как прошла роскошная свадьба певца, смотрите ниже. Напомним, что в первом браке у исполнителя родилась дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jalal Kengerli (@kengerli) 23 Сен 2018 в 3:26 PDT

Читайте по теме:

В Сеть попали ранее нигде не опубликованные кадры с роскошной свадьбы Аббаса Багирова – ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.