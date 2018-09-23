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Певец Аббас Багиров стал отцом – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 36
Певец Аббас Багиров стал отцом – ФОТО – ВИДЕО

В семье заслуженного артиста Азербайджана Аббаса Багирова пополнение.

О том, что у него родился сын, исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, где представил нижеприведенный снимок, в комментариях под которым получает многочисленные поздравления от коллег и подписчиков.

Отметим, что сын родился у А.Багирова во втором браке – как прошла роскошная свадьба певца, смотрите ниже. Напомним, что в первом браке у исполнителя родилась дочь. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Jalal Kengerli (@kengerli)

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Ф.В, Г.Р.

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