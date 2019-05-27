Песня Чингиза Мустафаева «Truth» ворвалась в европейские чарты - ВИДЕО

Конкурсная песня «Truth», исполненная представителем Азербайджана Чингизом Мустафаевым на «Евровидении-2019», попала в европейские хит-парады.

Сразу после финала «Евровидения-2019» трек «Truth», написанный болгаро-австрийским музыкантом Бориславом Милановым и принесший после пересмотра результатов голосования Ч.Мустафаеву восьмое место на конкурсе, попала в мировой рейтинг iTunes, где заняла 25-ю позицию.

С момента проведения конкурсного финала прошло около двух недель, а песня «Truth» продолжает оставаться актуальной в ряде европейских стран, попав в чарты. Как сообщает 1news.az со ссылкой на Wiwibloggs.com, трек попал в ведущие хит-парады следующих стран – Швейцарии (43-е место) и Швеции (91-е место).

По количеству скачиваний в Великобритании «Truth» занимает 35-ю позицию, а в шотландском чарте песня расположилась на 49-м месте.

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В.Ф, Г.Р.