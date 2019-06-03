1news.az
Россия
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Песков: Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета

Сегодня в 15:22 ~ 2 минуты на чтение 225
Песков: Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета

Есть все основания думать, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета, ведь страна уже сталкивается с санкциями и противозаконными с точки зрения международного права угрозами американских торговых структур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть все основания так думать», - ответил Песков в интервью телеканалу RT на вопрос о том, действительно ли есть повод думать, что кто-то пытается отрезать Россию от глобальной инфраструктуры интернета,- сообщает «РИА Новости».

«Против нас направлены американские санкции, мы столкнулись с угрозами со стороны международных торгово-промышленных организаций. Вернее, со стороны американских торговых структур, не международных. С точки зрения международного права, их действия можно назвать противозаконными», - продолжил представитель Кремля.

Он упомянул и о потенциальных рисках, связанных с использованием международных платежных систем, и о торговой войне, развернувшейся сейчас между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования.

«Я не буду сейчас приводить примеры... Но вы помните? Тогда были разговоры о том, что Россию могут отключить от международных банковских систем. Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы - они станут недоступны на устройствах этой компании», - отметил Песков.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

А.А.

Telegram WhatsApp

225

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Россия

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net