Песков: Россию пытаются отрезать от инфраструктуры интернета

Есть все основания думать, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета, ведь страна уже сталкивается с санкциями и противозаконными с точки зрения международного права угрозами американских торговых структур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть все основания так думать», - ответил Песков в интервью телеканалу RT на вопрос о том, действительно ли есть повод думать, что кто-то пытается отрезать Россию от глобальной инфраструктуры интернета,- сообщает «РИА Новости».

«Против нас направлены американские санкции, мы столкнулись с угрозами со стороны международных торгово-промышленных организаций. Вернее, со стороны американских торговых структур, не международных. С точки зрения международного права, их действия можно назвать противозаконными», - продолжил представитель Кремля.

Он упомянул и о потенциальных рисках, связанных с использованием международных платежных систем, и о торговой войне, развернувшейся сейчас между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования.

«Я не буду сейчас приводить примеры... Но вы помните? Тогда были разговоры о том, что Россию могут отключить от международных банковских систем. Сегодня мы стали свидетелями другой ситуации: китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы - они станут недоступны на устройствах этой компании», - отметил Песков.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

А.А.