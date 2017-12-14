Песков: конкурент Путину не созрел даже близко

В Кремле пока не видят конкурентов для президента России Владимира Путина на предстоящих выборах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко», — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто может составить достойную конкуренцию Путину на предстоящих выборах.

По его словам, ситуацию на выборах меняет то, что Путин является действующим президентом России.

«Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае, его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных», — считает Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что «такие дебаты, они достаточно бессмысленны по своей сути».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ответ на вопрос, как Владимир Путин будет выдвигаться на предстоящих выборах, может прозвучать на большой пресс-конференции главы государства.

Gazeta.ru