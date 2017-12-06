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Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Музыкальной школы имени Ростроповичей - ФОТО

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Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Музыкальной школы имени Ростроповичей - ФОТО

6 декабря в Баку состоялась церемония открытия нового здания одиннадцатилетней Музыкальной школы номер 21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

В церемонии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие здания школы и ознакомилась с созданными здесь условиями.

Министр культуры и туризма Абульфас Гараев проинформировал Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву о работе, проделанной в новом здании школы.

Было отмечено, что музыкальная школа функционировала с 1967 года. В 1997 году Распоряжением Президента Гейдара Алиева школе было присвоено имя Леопольда и Мстислава Ростроповичей. В 2014 году старое здание школы было снесено, а на его месте началось строительство нового.

На основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению государственной поддержки развития культурной сферы в Азербайджанской Республике» от 14 августа 2017 года были выделены средства для завершения строительства и оснащения музыкальной школы. Благодаря работе, проделанной в короткое время, школа вновь готова принять учащихся.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в музыкальной школе.

В настоящее время в школе обучаются 600 учащихся. Секретам искусства их обучают 114 педагогов – профессора, преподаватели Бакинской музыкальной академии, заслуженные деятели искусств, народные артисты. В музыкальной школе функционируют актовый зал на 110 мест, 34 классные комнаты, а также 5 административных помещений, библиотека и студия звукозаписи. Обновлены оборудование и инвентарь школы, в том числе для учебного заведения приобретены 12 роялей, 24 фортепиано. Учащиеся, обучение которых начинается с 7 лет, приобщаются здесь к музыкальным знаниям на отделениях фортепиано, струнных и духовых инструментов и народных музыкальных инструментов. В последние 10 лет 23 учащихся школы были удостоены Президентской стипендии. Кроме того, за последние два года 25 учащихся стали победителями международных и республиканских конкурсов. Большинство их победило по редким специальностям – саксофону, флейте и тромбону. Сегодня выпускники музыкальной школы работают в Симфоническом, Камерном оркестрах, в Музыкальной академии. Мстислав Ростропович, всегда гордившийся своей Родиной, - Азербайджаном, признавал, что секрет его энергии кроется в генетике и бакинском климате. Память о чрезвычайно привязанном к Азербайджану гениальном музыканте всегда будет жить в сердце нашего народа. На родине музыканта его помнят и любят. В столице Азербайджана много памятных мест, связанных с Ростроповичем. Стало традицией также проведение в Баку Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. А музыкальная школа, носящая имя Леопольда и Мстислава Ростроповичей, служит еще одним проявления уважения к памяти гениального мастера.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева пожелала коллективу школы успехов.

АЗЕРТАДЖ

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