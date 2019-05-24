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Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии ифтара - ФОТО

Сегодня в 08:49 ~ 2 минуты на чтение 225
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии ифтара - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняли участие в церемонии ифтара в святилище Пир Гасан в поселке Мардакян Хазарского района Баку.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, находясь недавно в этом святилище, были приглашены на ифтар.

Собравшиеся на церемонию ифтара выразили признательность за социально-экономическое развитие и спокойствие в Азербайджане. Они высоко оценили проводимую Президентом Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой работу по развитию нашей страны, выразили уверенность в том, что такие церемонии в скором времени будут проводиться и в Карабахе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что рада встрече с жителями Хазарского района, пожелала, чтобы в священный месяц Рамазан были приняты их молитвы, чтобы Аллах всегда хранил нашу страну.

На церемонии были прочитаны аяты из священного Корана и молитва перед ифтаром.

Месяц Рамазан, когда был ниспослан священный Коран, - один из благословенных месяцев, освещающих души людей, призывающих их к миру, солидарности, нравственной чистоте. В этом месяце мусульмане переживают чувство гордости от добрых дел, благородных помыслов и чувство радости от победы нравственно-духовного совершенства над мирскими соблазнами. Организация ифтаров в дни священного Рамазана, ставшие уже прекрасной традицией, наглядно свидетельствует о единстве нашего общества, тесной сплоченности между государством и религией в нашей стране во имя общих идей. Смысл ифтара – одной из важных церемоний Рамазана – заключается не просто в обеспечении едой нуждающихся, но и в том, чтобы делиться с ближними тем, что послано Аллахом, в сближении, совместном вознесении молитв Всевышнему. Азербайджанское государство построено на очень прочных национальных ценностях. А исламские ценности – это неотъемлемая составная часть наших национальных ценностей.

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