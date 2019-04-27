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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с вынужденными переселенцами - ФОТО

Сегодня в 11:45 ~ 11 минут на чтение 475
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с вынужденными переселенцами - ФОТО

26 апреля Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с вынужденными переселенцами, размещенными в общежитии номер 4 Медицинского университета в Насиминском районе и жилом комплексе «Гобу Парк», возведенном в Гарадагском районе.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сначала прибыла в общежитие номер 4 Медицинского университета для ознакомления с условиями проживания семей вынужденных переселенцев. В общежитии, где расселены вынужденные переселенцы из всех районов, находящихся под оккупацией с 1993 года, проживает более 150 семей. Семьи вынужденных переселенцев отметили, что высоко оценивают внимание и заботу государства о них, сказали, что постоянно ощущают эту поддержку.

Подчеркнув, что проводимая в этом направлении работа будет продолжаться и впредь, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала:

- Большое спасибо за такую встречу. Дорогие матери, сестры, я очень люблю вас. Я сделаю для вас все возможное. Я приехала, чтобы поговорить с вами, узнать о ваших проблемах. Даю вам слово, что и господин Президент, и я всегда с вами. Я знаю, что вы живете в тяжелом положении в непригодных зданиях. Поверьте, по моему поручению готовится новая дорожная карта. Сотрудники и министерства, и Фонда Гейдара Алиева, и Фонда развития регионов побывают во всех общежитиях, всех пансионатах, изучат ситуацию, встретятся с людьми, узнают все проблемы, при необходимости я и сама побываю во всех пансионатах.

Жильцы: Да хранит Вас Аллах!

Мехрибан Алиева: Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев и беженцев - важнейший вопрос, находящийся в центре внимания Президента Ильхама Алиева, и на сегодняшний день проделана огромная работа, более 300 тысяч человек уже обеспечены и будут обеспечены домами. Я вижу, что в последние годы есть позитивная динамика. Если в 2017-2018 годах было сдано 6126 квартир, то в этом году, в течение только 1 года будет сдано 6 тысяч квартир.

Жильцы: Да хранит Вас Аллах. Мы признательны Вам.

Мехрибан Алиева: Я передаю вам свою большую любовь.

Жильцы: Все беженцы, вынужденные переселенцы довольны Вами.

Мехрибан Алиева: Спасибо, я чувствую это. Поверьте, вы – источник моей силы. Я всегда с вами. Это – мой долг.

Жильцы: Да хранит Вас Аллах, Вы очень помогаете азербайджанскому народу. Спасибо, спасибо нашему Президенту, да хранит Вас Аллах.

Меры, принимаемые нашим государством для обеспечения территориальной целостности Азербайджана, работа, проводимая с целью улучшения условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев, свидетельствуют о том, что наши соотечественники из этой категории окружены постоянным вниманием и заботой.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в квартире, где проживает вынужденный переселенец из Губадлинского района Муртузали Юсуфов.

Мехрибан Алиева: Я специально приехала, чтобы ваша жилищная проблема за короткое время была решена, были обеспечены нормальные условия жизни. Вы знаете, что и Азербайджанское государство, и Президент, и лично я занимаемся всеми этими проблемами в повседневной деятельности. Пути выхода есть. До сегодняшнего дня проделана большая работа, более 300 тысяч наших беженцев и вынужденных переселенцев обеспечены квартирами, домами. Но проблема все еще остается. Нам необходимо создать для себя программу, чтобы последовательно решать эти вопросы и обеспечить всех наших соотечественников нормальными условиями жизни. Я готова сделать на этом пути все возможное. За очень короткий срок вы будете обеспечены нормальными жилищными условиями.

Жилец: Да поможет Вам Аллах.

Первый вице-президент навестила и другие семьи, проживающие в общежитии номер 4 Медицинского университета, обстоятельно ознакомилась с условиями проживания здесь, выслушала обращения семей вынужденных переселенцев, подчеркнула, что в короткий срок они будут обеспечены новыми квартирами.

Первый вице-президент также побывала в средней школе номер 20 Зангиланского района, находящийся на территории общежития. Мехрибан Алиева встретилась с учителями в школе, где получает образование 131 учащийся.

Мехрибан Алиева: Я специально приехала, чтобы ознакомиться с ситуацией в общежитии. Вижу, что жить в таком положении очень сложно. Вы уже много лет живете там. Поэтому в соответствии с планом вы в кратчайший срок будете обеспечены квартирами в совершенно новом поселке в Гобу. Сейчас я дала все указания о том, чтобы там размещалась и школа.

Жильцы: Большое спасибо, да поможет Вам Аллах.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо, вы тоже знайте, что ваши слова, поддержка, любовь – основной источник силы для меня. Видя это, я готова работать еще больше, это – моя обязанность. Я всегда с вами.

Обстоятельно ознакомившись с жизнью вынужденных переселенцев, размещенных в общежитии номер 4 Медицинского университета, выслушав их обращения, Мехрибан Алиева отметила, что для улучшения условий жизни людей этой категории будут приняты все необходимые меры.

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Затем Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла в жилой комплекс «Гобу Парк», возведенный для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе.

Здесь Мехрибан Алиева также встретилась с жителями поселка, выслушала обращения и дала поручения по их решению. Было подчеркнуто постоянное проведение последовательной работы, направленной на улучшение условий жизни вынужденных переселенцев, отмечено, что проблемы наших соотечественников из этой категории всегда находятся в центре внимания государства.

Далее Первый вице-президент побывала в доме вынужденной переселенки Шамсии Мехтиевой.

Мехрибан Алиева: Карабахская проблема – самая большая проблема нашей страны, и она постоянно находится в центре внимания Президента. Решение этого конфликта и проблем наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате оккупации наших земель, - наша самая большая задача.

До того, как приехать сюда, я встретилась с нашими соотечественниками, размещенными в общежитии в Баку. Они живут в очень сложных, опасных условиях. Обеспечение их нормальными жилищными условиями является самой важной задачей нашего государства, Президента и лично моей задачей. В этом направлении вся необходимая работа проделана и делается. До настоящего времени более 300 тысяч наших соотечественников обеспечены жильем, возведены 103 новых поселка, городка. Городок состоит не только из домов, для него создана необходимая инфраструктура – построены школы, детские сады, проложены водяные, газовые линии, электричество, проложены асфальтовые дороги. Однако все еще есть люди, которые живут в тяжелых условиях, и мы сделаем все возможное для улучшения их жизни.

Я очень рада находиться сегодня в таком прекрасном поселке. Помню, мы вместе участвовали в его открытии. Вижу, что вы живете в прекрасных, комфортных условиях. Желаю, чтобы каждый беженец и вынужденный переселенец жил именно в таких условиях. Мы добьемся этого. Я уверена в том, что для этого есть и воля, и возможности. Все эти вопросы последовательно будут находить свое решение. Иншаллах, и карабахская проблема должна найти мирное решение на основе норм и принципов международного права, наши соотечественники должны вернуться на родные земли. Пока самая основная задача Азербайджанского государства - обеспечить всех наших соотечественников нормальными жилищными условиями, работой. Поверьте, что в этой сфере проводится вся необходимая работа, предпринимаются все необходимые шаги. Это долгий, сложный процесс, требующий больших финансов. Однако все равно предпринимаются все необходимые шаги, работа в этом направлении продолжается. Есть прекрасная, хорошая, позитивная динамика. Если в 2017-2018-х годах были сданы 6126 квартир, то только в этом году будет сдано 6 тысяч квартир. То есть, это означает, что будут улучшены жилищные условия 6 тысяч семей. Я очень рада видеть каждого из вас. Если у вас есть какие-либо проблемы, просьбы, я всегда готова оказать помощь, я всегда рядом с вами.

Житель: Благодаря Вам все хорошо, здесь прекрасные условия и воздух. Большое спасибо за подарки. Все хорошо, пусть Аллах дарует Вам здоровье.

Мехрибан Алиева: Чьи эти два прекрасных ребенка? Очень красивые мальчики. Но сейчас мне сказали, что детский сад не работает. Я дам указание о том, чтобы детский сад заработал в ближайшее время. Потому что это тоже важно.

Житель: Большое спасибо, благодаря Вам у нас нет никаких проблем. У нас прекрасные условия.

Другой житель: Большое спасибо, что приехали в наш поселок. Основу этого поселка заложили вы.

Мехрибан Алиева: Да, мы участвовали и в его открытии.

Житель: Я – бывший боец Карабахской войны. Процессы, происходящие в последнее время в стране, повышение социальных пособий очень радуют нас. Выражаем признательность уважаемому Президенту за повышение на 50 процентов пособий ветеранов, инвалидов Карабахской войны. Условия жизни здесь у нас хорошие, недовольств нет. Мы обеспечены прекрасными квартирами. Как боец Карабахской войны, я поддерживаю политику, проводимую Верховным главнокомандующим. Мои боевые товарищи тоже. Если уважаемый Президент сочтет нужным, мы в любой момент готовы освободить наши земли. Но в то же время, анализируя нынешнее положение, мы видим, что Азербайджан – государство-лидер на Кавказе, пользуется авторитетом в мире. То, что мы оказались в таком положении, - вина прежней власти. Мы и сейчас ощущаем последствия этого.

Мехрибан Алиева: Правильно говорите, если бы Гейдар Алиев был тогда у власти, такого бы никогда не произошло, он никогда не допустил бы этого.

Житель: Если бы Гейдар Алиев пришел к власти в те годы, то нас миновали бы эти несчастья. Я выражаю глубокую признательность Вам, господину Президенту за то, что вы продолжаете путь великого лидера Гейдара Алиева. Да хранит Аллах Вас и уважаемого Президента.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Примите и мою благодарность. Знайте, что в сердце как Президента, так и в моем сердце всегда живут большое уважение, большая любовь к вам. Решение всех проблем – сложный и длительный процесс. Необходима большая финансовая поддержка. Мы тоже хотим, чтобы проблемы были решены поскорее, чтобы в этом плане были приняты все меры. Однако вновь отмечаю, что воля есть, все проблемы будут последовательно решены. Это очень хорошо понимают все наши граждане, в частности, люди, страдающие от оккупации, конфликта, изгнанные из родных земель, потерявшие свои дома, многие годы живущие в тяжелых условиях. Поэтому помощь этим людям, вам является нашей самой главной и самой важной задачей. Знайте, что в моей деятельности самым важным, самым большим источником силы для меня является общение с вами, общение с людьми. Когда я ощущаю вашу любовь и поддержку, я становлюсь более уверенной. Для меня большая честь, что люди поддерживают меня, любят меня, верят в меня. Хочу заверить вас в том, что я оправдаю ваше доверие. Большое спасибо.

Житель: Пусть Аллах дарует здоровье Вам и нашему Президенту.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо, передаю вам самые большие приветствия Президента. Иншаллах, встретимся в таких же прекрасных квартирах в Карабахе.

Житель: Иншаллах

От имени Первого вице-президента семье Шамсии Мехтиевой были вручены подарки.

Мехрибан Алиева обстоятельно ознакомилась с условиями, созданными в других квартирах.

В жилом комплексе квартирами обеспечены в целом 1026 семей вынужденных переселенцев.

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