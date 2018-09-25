Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Италии - ФОТО

25 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики госпожа Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Итальянской Республики госпожой Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Председатель Сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати сердечно поприветствовала Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, высоко оценила азербайджано-итальянские отношения, в том числе межпарламентские связи. Председатель Сената подчеркнула, что в последние годы между нашими странами достигнуты очень большие успехи во всех направлениях, в том числе в области политики, экономики, торговли, законодательства, культуры, науки и образования.

Коснувшись значения конференции, проходившей в Сенате Италии в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики, Мария Элизабетта Альберти Казеллати отметила, что в начале прошлого столетия Азербайджан, как носитель демократических, прогрессивных идей, предпринял важные шаги.

Высоко оценив многогранную деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, Мария Элизабетта Альберти Казеллати сказала, что Фонд Гейдара Алиева реализует в Италии ряд проектов в культурной и гуманитарной сферах , в том числе, связанные с восстановлением культурных памятников. Выразив признательность Мехрибан Алиевой за эту работу, председатель Сената высказала уверенность в том, что это сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила признательность за искреннюю встречу, поздравила Марию Элизабетту Альберти Казеллати с началом деятельностью в качестве председателя Сената, пожелала ей успехов. Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что азербайджано-итальянские связи и впредь будут успешно развиваться. Первый вице-президент Азербайджана поблагодарила председателя Сената Италии за высокую оценку деятельности Фонда Гейдара Алиева.

На встрече было подчеркнуто, что визит Президента Италии в Азербайджан в июле этого года – показатель уровня наших связей. Плодотворные переговоры, проведенные в рамках данного визита, внесут важный вклад в развитие наших связей.

В ходе беседы было отмечено, что итальянские компании успешно участвуют в ряде экономических проектов в Азербайджане, подчеркнуто, что официальный Рим высоко ценит роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, в том числе Италии. Было отмечено, что культурные связи между Италией и Азербайджаном, содействующие сближению отношений между нашими народами, также развиваются.

АЗЕРТАДЖ