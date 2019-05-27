Первый «Порт Фестиваль-2019» в Каспийском регионе прошел успешно – ФОТО - ВИДЕО

Прошлые выходные для многих жителей Баку и южных регионов страны запомнились первым «Порт Фестивалем» в новом Бакинском порту в поселке Алят.

Напомним, что мероприятия в формате «Открытых дверей» (Port Days) проводят ведущие мировые порты стран Европы и Азии, которые уже стали визитной карточкой таких городов, как Антверпен, Роттердам, Гамбург, Сидней и т.д.

В мероприятии, которое впервые проводится в Каспийском регионе, приняли участие жители, школьники и подростки из Баку, Ширвана, Гарадага, Сальян, Гаджигабула, Сабирабада, Нефтчалы. Они ознакомились с новым портом, построенным по новым и современным стандартам. В мероприятии также приняли участие государственные и частные компании, занимающиеся транспортом и логистикой, дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, представители общественности.

Открывая мероприятие, генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов отметил, что новый Бакинский порт, открытый в результате государственной политики и глобальных инициатив, направленных на соответствие транспортной инфраструктуры в Азербайджане современным мировым стандартам 14 мая 2018 года при участии Президента Ильхама Алиева, является одним из самых больших портов в Каспийском море: «В настоящее время порт становится важным транспортно-логистическим узлом в Центрально-Евразийском регионе и устанавливает партнерские отношения с ведущими мировыми портами, транспортными и логистическими компаниями.

Проведение «Порт Фестиваля» имеет особое значение в контексте того, что инфраструктура, созданная в новом Бакинском порту в соответствии с мировыми стандартами, и проведенные работы положительно повлияют на страну, в том числе на социальное благосостояние населения, проживающего в прилегающих районах и населенных пунктах в плане открытия новых рабочих мест».

Затем посетители ознакомились со стендами государственных и частных организаций, иностранных посольств, участвующих в фестивале.

Во время фестиваля партнерами мероприятия были организованы различные развлекательные и образовательные игры для детей и взрослых. В рамках фестиваля, имеющего разнообразную программу, были организованы поля для мини-гольфа и мини-футбола, курс первичной медицинской помощи, робот-шоу, кабины виртуальной реальности, графити-шоу на контейнерах со стороны талантливой молодежи страны, флешмобы, шахматные игры, игровые площадки для детей, выставка портового оборудования.

Одним из интересных моментов мероприятия стала демонстрация спасательной операции вертолета Государственной пограничной службы в акватории порта, спасательного катера и оборудования Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного таможенного комитета, а также прогулка на судне, принадлежащем Каспийскому морскому пароходству. В то же время сотрудники порта продемонстрировали технические и эксплуатационные возможности порта.

В мероприятии, которое продлилось два дня, приняли участие около 8000 человек.

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