Первый поезд с флагом Aзербайджана уже находится на территории Турции

5 декабря по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс был отправлен первый грузовой поезд, состоящий из вагонов, принадлежащих Закрытому акционерному обществу (ЗАО) «Азербайджанские железные дороги».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью ЗАО.

Начальник инспекционного аппарата по безопасности движения ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Kязым Шарифов сообщил, что после завершения процесса смены на станции Ахалкалаки колесных пар вагонов – перехода с 1520-миллиметрового стандарта на 1435-миллиметровый стандарт, поезд отправился в Карс. Первый поезд с флагом Азербайджана уже находится на территории Турции.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября нынешнего года. По этому маршруту из Казахстана в турецкий город Мерсин уже отправлены два поезда. 4 ноября первый поезд, состоящий из 30 контейнеров, прибыл в Мерсин. Hа этом поезде было транспортировано 600 тонн пшеницы. 27 ноября из Казахстана отправился второй грузовой поезд. Поезд уже достиг Грузии.