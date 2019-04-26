Шоу «Голос. Дети» на Первом канале: Ханкенди и Шуша представлены частью Армении – ФОТО – ВИДЕО

На шоу Первого российского канала «Голос. Дети» азербайджанские города вновь были представлены как часть Армении.

Напомним, что в конце марта участник данного проекта 10-летний Михаил Григорян, представляясь наставникам шоу, заявил в эфире, что он из армянского города Степанакерт (Ханкенди).Таким образом, азербайджанский город Ханкенди, находящийся в оккупированном армянскими вооруженными силами Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и некогда, в бытность СССР, называвшийся Степанакертом, был представлен в эфире Первого российского канала как часть Армении.

Ситуация повторилась вновь, и на этот раз не только Ханкенди, но и оккупированный армянами азербайджанский город Шуша был представлен как часть Армении в обширном сюжете о М.Григоряне, в котором также был показан флаг самопровозглашенной «нагорно-карабахской республики».

Сюжет, съемки которого велись в оккупированных армянами Ханкенди и Шуше, начинается с того, что М.Григорян заявляет, что он «родом из Армении, Степанакерта», рассказывая, что его отец является дирижером военного оркестра. Затем в кадре появляется военный оркестр, инструменты которого украшены флагом самопровозглашенной «нагорно-карабахской республики».

После демонстрируется памятник «Мы – наши горы», расположенный в Ханкенди, который М.Григорян называет «бабушка и дедушка». Напомним, что в 2009 году данный памятник был включен в «открытку» армянских участниц «Евровидения», проходившего в Москве и транслируемого по Первому каналу. Отметим, что в результате давления МИД Азербайджана оргкомитет «Евровидения» удалил данный памятник из конкурсного ролика Армении.

«Наша церковь находится в Шуше», - говорит армянский участник шоу «Голос. Дети», после чего Первый канал демонстрирует зрителям собор в оккупированном армянами городе Шуша, опять-таки представляя его как часть Армении.

Полная версия сюжета о М.Григоряне, снятого репортерами Первого российского канала в оккупированных армянскими вооруженными силами Шуше и Ханкенди, представленных каналом как часть Армении, можно увидеть ниже.

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На российском шоу «Голос. Дети» азербайджанский город представили частью Армении - ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.