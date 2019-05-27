Первый азербайджанец, ставший научным сотрудником Женевского университета, рассказал Le Matin Dimanche о финале Лиги Европы в Баку

Во влиятельной франкоязычной швейцарской газете Le Matin Dimanche была опубликована статья под названием «Город Баку, имеющий сильную поддержку, хочет занять незыблемое место в футболе».

Как сообщает 1news.az, наряду с финалом Лиги Европы УЕФА, который пройдет в Баку 29 мая, в статье говорится об играх Евро-2020, которые пройдут в Азербайджане, а также сотрудничестве между SOCAR и УЕФА.

Издание отмечает, что в последние годы наряду с Россией, Катаром, Китаем и ОАЭ, Азербайджан тоже уделяет большое внимание сфере футбола.

Отрадно подчеркнуть, что в статье опубликованы мысли первого азербайджанца, ставшего докторантом, научным сотрудником Женевского университета, эксперта в сфере городского планирования и урбанизму Турала Алиева.

По его мнению, проведение финала Лиги Европы в Баку является предметом для гордости азербайджанцев, который укрепляет стратегическое сближение между Азербайджаном и Европой.

«Баку отлично осознает связь между спортом и политикой. Это предмет и средство освещения. Во время соревнований мы можем говорить о диалоге, культуре, политике и урбанизме. Возвышение небоскребов, строительство эмблематических зданий, основание общественных мест и парков, а также строительство Олимпийского стадиона является своего рода показателем силы и величия города, отражением его экономического развития и ясной информацией, направленной на привлечение капитала», - отметил он.

Касаясь критики, озвученной по поводу проведения Лиги Европы в Баку, Т.Алиев отметил, что, как с положительной, так и отрицательной информацией мы сталкиваемся при проведении всех мероприятий.

«Но люди более чувствительны к отрицательной информации. В последние годы ФИФА и УЕФА хотят создать возможности для всех стран. В данном ключе, Азербайджан может сыграть более значимую роль в продвижении футбола, чем Великобритания или Испания».

Наш соотечественник также обратился к людям, которые сложно понимают ситуацию с демократией в Азербайджане.

«Представьте себе, что около 30 лет назад со сносом Берлинской стены наша страна столкнулась с хаосом и войной, в результате чего потеряла 20% своих территорий. А начиная с 2005 года, благодаря доходам от нефти, Азербайджан хочет написать свою историю успеха. Мероприятия международного уровня являются отличным способом для демонстрации достигнутых успехов. Свидетелем этого я был в 2015 году, когда в Азербайджане были проведены Европейские игры. Для меня Азербайджан, как страна, расположенная на пересечении мусульманской и христианской цивилизаций, объединяет в себе функции моста между Европой и Азией», - подчеркнул научный сотрудник Женевского университета.

Отметим, что Le Matin Dimanche, у которого более полумиллиона читателей, является одним из самых популярных изданий Швейцарии.

1news.az