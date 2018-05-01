Первое массовое истребление евреев до Холокоста

В начале ХХ века на Кавказе происходили радикальные социально-политические процессы.

Первая мировая война оставила глубокий след в истории этого региона. Россия, не готовая к Мировой войне, понесла огромные потери, как в людских, так и материальных ресурсах. Вступив в социально-политический коллапс, Романовская Россия пала. После падения самодержавия в России, Кавказ вступил в новый этап социально-политических процессов. В этот исторический период губернии Азербайджана также переживали все тяжести Первой мировой войны.

Армяне-националисты, двигаясь по контурам «армянского вопроса», с целью реализации мифической идеи «Великой Армении» еще с конца XIX века стали организаторами выступлений армян в Восточной Анатолии, и не достигнув цели, перенесли свой миф на Кавказ. На рубеже ХХ века они, показав свое истинное лицо, после конфискации имущества армяно-григорианской церкви, выступили терактами против высокопоставленных чиновников кавказской администрации. Так, осенью 1903 года, в результате дашнакского теракта был ранен кн. Григорий Голицын, а в мае 1905 года был убит бакинский губернатор М.Накашидзе.

Став носителями зла и смерти, армяне-националисты, в частности дашнаки, в годы Первой Мировой войны направляют свои действия на реализацию «армянского вопроса» — образования «Великой Армении» в шести вилайетах Османской империи. В эти годы армянские боевые отряды проявляли ненависть к мирным жителям, творили ужасающие преступления в Восточной Анатолии, на Кавказе и в Средней Азии. Подвергали в этом широком ареале массовому уничтожению женщин, детей и стариков. Но армянство не смогло реализовать свои мифические планы в ходе военных действий на Кавказском фронте. «Серая» природа армян-националистов настораживала не только российский генералитет, но и правительственные круги западных стран, видевшие в них террористический дух.

После октябрьского переворота армяне-сепаратисты, разочаровавшись в действиях как Российской империи, так и ведущих стран Антанты в решении «армянского вопроса», решили воспользоваться новыми политическими силами в регионе. Сговорившись с Закавказским Комиссариатом (11 ноября 1917 — начало января 1918 гг.) дашнаки, для того чтобы очистить территории для создания «Великой Армении» свой взор перенесли на Южный Кавказ и готовились к новому преступлению в данном регионе — геноциду азербайджанского народа. Для этого ими был выработан план поголовного вооружения армянского населения в регионе. Так, по указанию Закавказского Комиссариата из Тифлисского арсенала высылались целые составы поездов винтовок и патронов в армянские селения и общества, где сколачивались отряды армянских бандформирований, которые уже в конце 1917 года грабили и убивали азербайджанцев в уездах Елизаветпольской и Иреванской губерний, тогда как мусульманам в выдаче оружия отказывалось.

В этот период, пытаясь расширить свою социальную базу, большевики способствовали армянскому грабежу и насилию, сосредотачивая свое внимание на «армянском вопросе». Идейным вдохновителем раскручивания дашнакских зверств в Бакинской губернии был Степан Шаумян, пособник дашнако-гнчакской клики. Выдвинув тезис об установлении советской власти в регионе, С.Шаумян и его банда весной и летом 1918 года в г. Баку и уездах Бакинской губернии подвергли геноциду около 12 тысяч азербайджанцев. Не боясь своих преступлений, он после Бакинского геноцида открыто заявлял выжившим из мартовского ада: «Надо было всех вас уничтожить».

В этот период дашнакские преступления с особой жестокостью были направлены против азербайджанцев в Шамахинском и Губинском уездах. По указанию дашнаков-головорезов Степана Лалаяна и Татевоса Амирова армянские бандформирования уничтожили более 16 тыс. мирных жителей Шемахинского уезда. Армянские зверства в Шемахинском уезде были настолько ужасающи, что Бакинский Совет решил арестовать С.Лалаяна за содеянные преступления, но С. Шаумян, выступив в его защиту, освободил опасного преступника С.Лалаяна из-под ареста. Аналогичные зверства были учинены дашнакскими бандформированиями в Губинском уезде, где свирепствовал дашнак Амазасп.

Кровавые события в Губе начались еще до вторжения Амазаспа в уезд, где население отличалось своей разнородностью. Губа, изначально известная как уголок «этнографического музея» Азербайджана, отличалась своим поликонфессиональным и полиэтничным населением, где совместно мирно проживали тюрки-азербайджанцы, лезгины, таты, горские евреи, представители шахдагской группы — хыналыгцы, гырызцы, будугцы и другие этнические группы. Губинцы, сплотив свои силы, выступили против дашнакских боевых отрядов, разгромив отряд Мурадяна.

Развернувшиеся события в Губе смешали карты С.Шаумяна и его кампании. Было решено покарать губинцев за их мужество и стойкость. И в Губу был направлен карательный отряд Амазаспа, который до вступления в город грабил, уничтожал и предавал огню все и вся в Губинском уезде, с особой жестокостью истреблял стариков, женщин и детей. Свою ненависть к жителям уезда он объяснял следующим образом: «Я родом из Эрзерума и долгое время боролся против тюрков. Я — герой армянского народа и защищаю его интересы. И я со своим отрядом не собираюсь устанавливать здесь свою власть. Я направлен сюда, для того чтобы отомстить за разбитый отряд Мурадяна, и мне приказано от моря до Шахдага вырезать всех мусульман, как это было сделано в Шемахе». В результате вооруженного нападения со стороны армян в течение первых пяти месяцев 1918 года в Губинском уезде с особой жестокостью были убиты более 16 тысяч человек, разрушены 167 сел, из которых 35 не существуют и в настоящее время. Только за первые два дня мая 1918 года головорезами Амазаспа были убиты в г. Губа и в селениях 1700 тюрков-азербайджанцев, 1200 лезгин и более 300 татов. Согласно документам и воспоминаниям очевидцев, наряду с мусульманами уезда, от рук бандформирований погибли также до 3000 горских евреев. Если принять во внимание, что накануне геноцида в Губинском уезде было зарегистрировано 15.036 горских евреев, то, следовательно, в результате геноцида в этом уезде физически были уничтожены 20% горских евреев Губинского уезда.

В своих исследованиях профессор Р.Мустафаев писал об этих злодеяниях, указывая, что не только материалы, собранные Чрезвычайной Следственной Комиссией под председательством А.Хасмамедова, свидетельствуют об обнаружении имен невинно убитых евреев. О преступлениях дашнакских бандформирований против горских евреев свидетельствуют также достоверные фактические материалы, сохраненные в личных архивах представителей этого народа, переживших трагические страницы в начале ХХ века. Так, в архиве персонального пенсионера Якова Ильича Абрамова сохранились ценные материалы, свидетельствующие о преступных злодеяниях, учиненных головорезами Амазаспа против евреев Губинского уезда в мае 1918 года, с целью реализации мифической идеи армянства — образования «Великой Армении», никогда не существующей на Кавказе. Эти ценные свидетельства были чудом спасены в годы авторитарно-тоталитарного режима в стране в годы сталинизма. Вышеуказанные фактические материалы являются немыми свидетелями кровавых преступлений дашнака Амазаспа во впадине Шими, где его головорезами проводились массовые расстрелы евреев Губы, который можно назвать первым массовым истреблением евреев до Холокоста. Действовавшая еврейская община в Азербайджанской Республике располагает фактами, доказывающими массовые убийства горских евреев бандами армянских националистов 1918—1919 гг.

В поисках истины, разоблачая творимые зверства бандформирований Амазаспа в Губе, проводивших геноцид против мирного населения этого уезда, еврейская община в подготовленном Обращении в Институт по правам человека Национальной АН указала: «В ходе геноцида евреи уничтожались головорезами Амазаспа по той причине, что они не принадлежали к армянству». Список жертв, выявленный Институтом по правам человека, где фигурируют 104 фамилии, является обвинительным приговором дашнакам, творившим бесчинства и кровавые преступления в Губинском уезде в 1918 году во имя мифической идеи «Великой Армении».

Армянство с целью реализации мифической идеи не останавливалось, уничтожая мирных жителей — стариков, женщин и детей. Дашнак Андраник летом и осенью 1918 года в Зангезуре подверг геноциду коренное население — азербайджанцев. После того как он был выдворен из страны, дашнаки Гараген Нжде и Драстамат Каноян (по прозвищу Дро), проводившие «этническую чистку» в Восточной Анатолии в годы Первой мировой войны, продолжили погромы в Зангезуре, истребив здесь мирных жителей. В этот период не только армянские бандформирования дашнаков Дро, Андраника, Нжде грабили, убивали, уничтожали мирных жителей Араратской Республики, но и дашнакское правительство также само проводило против мусульман Южного Кавказа спланированную, целенаправленную и организованную «этническую чистку». Сегодня руководство Республики Армения «героизирует» дашнаков-палачей Андраника, Дро и Нжде. Два последних дашнака, жаждующих крови мирных, ни в чем не повинных людей, поступив на службу гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны, организовали отряды коллаборационистов, уничтожавшие мирных жителей в Украине, Крыму, на Северном Кавказе, только потому, что эти люди не служили расистским идеям этих палачей. Возводя этих палачей до «народных героев», руководство Республики Армения тем самым не скрывает свое преклонение перед расизмом и нацизмом. Почитание нацистских преступников проводится в моноэтничной Республике Армения на официальном уровне. После «этнической чистки» в конце ХХ века в Армянской ССР, пришедшие к власти националистские силы в Республике Армения, оправдав 30 марта 1992 года Нжде — расиста и пособника фашистской Германии, — не стали скрывать преклонения перед нацизмом и фашизмом. Для увековечивания армянской модели фашизма — «цегакронизма», правящая верхушка Республики Армения 25 мая 2016 года установила памятник палачу народов Нжде в центре столицы — г.Иреван, демонстрируя свой фашистско-националистический, неополитический уклон, который является основной идеологией правящей партии Армении, на которой воспитывается подрастающее поколение.

Мехсети Алиева,

доктор философии

по политическим наукам

Л И Т Е Р А Т У Р А