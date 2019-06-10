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Перл от BBC: В Азербайджане побеждает Токаев - ФОТО

Сегодня в 22:16 ~ 1 минута на чтение 2473
Перл от BBC: В Азербайджане побеждает Токаев - ФОТО

Победителем президентских выборов в Казахстане стал Касым-Жомарт Токаев, он получил более 70% голосов избирателей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник, 10 июня, объявила член Центризбиркома страны Ляззат Сулеймен на открытом заседании.

По информации ЦИК, Токаев выиграл выборы с результатом 70,96%.

Его ближайший конкурент – журналист и политический деятель Амиржан Косанов получил 16,23% голосов.

За депутата нижней палаты парламента республики Данию Еспаеву проголосовали 5,05% избирателей.

Тем временем, перлом по поводу выборов в Казахстане отличилась русская служба BBC.

На сайте службы была опубликована статья с заголовком «В Азербайджане снова побеждает Токаев. На улицах беспорядки, задержаны более 500 человек».

Призываем коллег из русской службы BBC быть внимательнее при написании текстов.

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